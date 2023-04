Club de fútbol de la Feria Regional: un club en franco crecimiento

Dialogamos con León Ravicule, el presidente del club que viene creciendo día a día, quien hizo un repaso sobre la historia de la entidad, el presente y sobre todo lo que se viene para este club al cual definió como en franco crecimiento.









Se trata de un club que empezamos con la pandemia y en este poquito tiempo de la pandemia hasta acá sacamos la personería jurídica, estamos jugando en Afuveco, estamos bien, contó el presidente de la entidad.

Nació por inercia

Mas adelante explico que el club está representado en la liga Afuveco con dos categorías, "el equipo lo armamos nosotros con los compañeros de la feria juntándose a jugar, jugaban en distintos equipos, unos jugaban en estudiantes, en unión, pero siempre estaba la nostalgia de poder armar el equipo de la feria, ya habían armado equipo alguna vez, habían participado en algún campeonato corto y se habían rendido", detalló Ravicule.













Pero como un tropezón no es caída agrego que con todos esos jugadores que habían jugado en otros clubes o equipos clubes en la zona la idea fue armar el club, “cuando empezamos a jugar y nos anotamos en la liga, yo en el segundo partido les dije: –juego hasta el tercero si no formamos el club– y ahí me jodí porque me eligieron de presidente y bueno acá estamos”, contó el orgulloso presidente.

Sobre la actualidad deportiva agregó que en la categoría senior que es más 40 quedaron afuera, "no pasamos a la segunda ronda, pero en la Maxi que es más 45, estamos participando ya en la segunda ronda. El año pasado en el campeonato de fútbol 5 salimos segundos, tuvimos muy buena campaña, perdimos con Unión por uno o dos goles de diferencia, así que andamos bien", aseguró.













Crecimiento

Sobre el crecimiento del club y la posibilidad de contar con un espacio propio explicó: “hicimos un convenio con Sebastián San Martín de deportes, que lo tenemos que pasar a firmar por la por legales de la municipalidad, para que nos preste un predio y poder arrancar con las categorías de infantiles, juveniles mixtas o femeninas y masculinas. La idea no es arrancar compitiendo, sino arrancar con la disciplina y poder empezar a participar en ese tema y después llegar a la competencia”.

Fútbol femenino

En relación a la posibilidad de que la feria cuente con un equipo de fútbol femenino Ravicule explicó que con las inferiores sí están queriendo hacer un equipo femenino, "el tema es que hay muchos equipos en la zona y para hacer algo nuevo hay pocas jugadoras dando vuelta. O sea, no hay tanta gente, entonces tenemos que ir de a poquitito. Lo bueno que tiene el fútbol femenino es que es un equipo de siete jugadoras, entonces con nueve jugadoras ya puedes estar compitiendo", confío.





Lo que se viene





Sobre el futuro inmediato el presidente de la entidad explicó "ahora se viene terminar el campeonato de Afuveco con la categoría maxi y después pensar en el futsal, si es que este año hay espero que sí".













Sede propia

Finalmente, Ravicule se mostró confiado en que podrán conseguir un espacio propio donde incluso construir la sede tan anhelada, “estamos ahí en tratativas con la municipalidad para conseguir el predio a ver si nos ayuda el intendente reelecto a conseguir el predio y poder ya, tener un sentido de pertenencia y arraigarse a nuestro lugar”, confío.

Además reflexionó que estaría bueno que la sede sea en el predio mismo, “ya nos dijeron que va a ser en la zona norte de El Bolsón o en la salida para Bariloche o en Mallín Ahogado, que en esos lugares hay terreno, muchos de mis compañeros me dijeron sí pero es muy lejos para ir a entrenar y yo le dije que lo piensen de acá 5 años ya con el movimiento que tenemos en El Bolsón, con el asfalto a Mallín, el asfalto Bariloche va a haber línea de colectivo mucho más seguido y vamos a poder ir a entrenar con el colectivo y no tener la dependencia de tener un auto o ir muy lejos caminando o en bicicleta,

pero estamos con muy buenas expectativas para adelante”, sentenció el presidente del club León Ravicule.