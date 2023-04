Conflicto de tierras en Mallín Ahogado terminó con una denuncia por amenazas

Un conflicto de tierras desatado en la zona de Mallín Ahogado terminó con denuncias en fiscalía por amenazas e intento de homicidio. En diálogo con la prensa César Maldonado, heredero de 24 hectáreas de tierra en la zona alta de Mallín Ahogado, relató el calvario que vivieron el fin de semana cuando su lote fue usurpado por la comunidad Inalef. En tanto desde la comunidad denuncian un intento de loteo. La comunidad continúa en el predio.

Un conflicto de tierras desatado en la zona de Mallín Ahogado terminó con denuncias en fiscalía por amenazas e intento de homicidio. En diálogo con la prensa César Maldonado, heredero de 24 hectáreas de tierra en la zona alta de Mallín Ahogado, relató el calvario que vivieron el fin de semana cuando su lote fue usurpado por la comunidad Inalef. En tanto desde la comunidad denuncian un intento de loteo. La comunidad continúa en el predio.





Esta mañana dialogamos con César Sepúlveda vocero de la familia que ostenta el título de propiedad de un lote de 24 hectáreas ubicado en la intersección de las rutas 82 y 86 en el Paraje rural de mallín ahogado, en la oportunidad Sepúlveda relató cómo fueron los hechos acaecidos el pasado fin de semana, “Se metieron en el predio donde nosotros nos criamos prácticamente, ahí nacimos, ahí es donde nuestros abuelos vivían, esa tierra había sido estafada por gente de acá de El Bolsón, tuvimos que hacer un juicio y la recuperamos”, relató Cesar Sepúlveda, quien al ser consultado sobre si ellos pretenden lotear el predio de 24 ha sostuvo: “fuimos a lotear, sí es verdad que fuimos a lotear, pero para hacer una división entre herederos”, definió.









Loteo para vivir





Seguidamente explicó cómo comenzó el fin de semana, “estuvimos el día viernes con el agrimensor y con nuestra abogada que es la doctora Zavalia, loteamos perfectamente, no tengo drama en decirlo, pero el loteo, pero no es para vender, en ningún momento nosotros tenemos la intención de vender, porque nosotros acá en El Bolsón estamos alquilando y queremos irnos a vivir allá”, aseguró Sepúlveda.





Tierra vacía

Al ser consultado el vecino por qué la comunidad habría tomado la determinación de ocupar ese espacio explicó: “ellos dicen que nosotros dejamos la tierra mucho tiempo abandonada, lo cual no es así, porque nosotros estábamos yendo día por medio a limpiar, a tratar de poder alambrar y ellos hicieron un comentario de que nosotros nos habíamos metido en el terreno de Sara Inalef, eso no es verdad, no es verdad porque Sara está al otro lado del arroyo donde nosotros tenemos el terreno”, señaló y mostró el croquis del título de propiedad.









Le ataron una soga al cuello





sobre los hechos de violencia ocurridos en el terreno Sepúlveda explicó que ellos fueron avisados el día domingo por la mañana que les habían usurpado el día sábado, “nosotros fuimos alrededor de las 5 de la tarde, llegamos allá y fuimos a querer hablar con ellos. En ningún momento nosotros fuimos con violencia, con machetes como ellos dicen. Los que estaban con machetes eran ellos, andaban de a caballo, cuando nuestra abogada entró al predio la agarraron a las mujeres de los pelos, hay unas fotos de eso y le pusieron una soga en el cuello para matarla directamente, le decían acá te vamos a matar, te vamos a matar y te vamos a sacar a la rastra para afuera”, relato Sepúlveda.





Además, explicó que ellos sintieron los gritos, “los que estábamos ahí, estábamos en la otra punta, más arriba sentimos, pero en ningún momento hubo gente de parte nuestra que agredieran a ellos, en ningún momento. Es falsa la declaración que hizo la comunidad”, aseguró César Sepúlveda.













Urgente desalojo

Finalmente, al ser consultado el vecino sobre qué es lo que están pidiendo a la fiscalía no dudó en responder que están solicitando el urgente desalojo del predio, “llegamos hoy hasta fiscalía para poder denunciar los hechos violencia, para denunciar la usurpación y pedir un desalojo urgente, porque incluso nos sacaron todas las estacas que puso el agrimensor de la subdivisión, rompieron todo, nosotros lo que queremos es que los saquen lo más pronto posible”.

El comunicado de la comunidad

Mallín Ahogado Mapu, 23 de abril de 2023.

COMUNICADO PÚBLICO

La familia mapuche Inalef del paraje Mallín Ahogado denuncia públicamente que el día viernes 21 de abril, personas desconocidas se presentaron en nuestro territorio ancestral ubicado sobre las rutas 86 y 84.

En dicha ocasión esas personas recorrieron parte de nuestro campo y colocaron mojones en toda su longitud con la presunta intención de hacer un loteo.

Cómo antigua familia mapuche reconocida en la zona se aclara que nuestro territorio no está en venta, que siguiendo el pensamiento Mapuche de nuestros mayores defenderemos cualquier intento de usurpación.

Esta tarde se presentó una abogada que se hizo llamar Patricia Sávalia con un montón de gente decidida a entrar a este espacio territorial. Uno de ellos amenazó a los presentes de que "Nos iba a meter balas". La abogada con otra mujer ingresó de prepos y luego se instalaron en el costado de la ruta. En estos momentos estamos rodeados de esa gente que no se quieren retirar cortando la ruta.

Llamamos a todas las comunidades mapuche y a la sociedad consciente a qué nos acompañen en este momento tan grave. solicitamos máxima difusión.

Contacto: Mariela Inalef