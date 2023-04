Derecho a réplica: la agrupación Barrios de Pie de Lago Puelo desmiente que utilizaban un merendero para cultivar marihuana

Esta mañana Gonzalo Villarreal y Pedro Contreras, recibieron a NoticiasdelBolsón y realizaron su derecho a réplica explicando que el merendero dejó de funcionar hace ya mucho tiempo e incluso no figura en la calle que se realizó el procedimiento policial la semana pasada. De igual manera, sostienen que hay una persecución política contra el sector. Esta mañana Gonzalo Villarreal y Pedro Contreras, recibieron a NoticiasdelBolsón y realizaron su derecho a réplica explicando que el merendero dejó de funcionar hace ya mucho tiempo e incluso no figura en la calle que se realizó el procedimiento policial la semana pasada. De igual manera, sostienen que hay una persecución política contra el sector.





Mi nombre es Gonzalo Villarreal referente de la organización social Barrios de Pie Lago Puelo, quiero denunciar públicamente la persecución y difamación que vengo recibiendo por parte de un sector político que busca destruir la legitimidad del trabajo de las organizaciones sociales que somos independientes siempre fuimos super críticos de diferentes gobiernos.





Hoy me toca asumir las consecuencias de enfrentar a los poderes establecidos desde hace décadas, quiero aclarar que nada tiene que ver la organización social con el merendero y que las plantas secuestradas fueron en casas particulares de pacientes que cuentan con licencia médica para el auto cultivo y aun así fueron incautadas violando la ley y el derecho a la salud y a la privacidad, vale aclarar que la cantidad publicada tampoco es real ya que se rellenó con palos y ramas.





Con respecto a la defraudación es sumamente falso ya que jamás se recibió ningún tipo de ayuda ni económica ni de alimentos, justamente a partir de varias denuncias públicas que realice diciendo que "jamás recibimos ayuda municipal ni provincial ni nacional" al parecer a alguien le molestó que blanqueara la falta de asistencia y sin dudas fue quien orquesto está revancha en mi contra y por sobre todo queriendo ensuciar la legitimidad de la ayuda que realizamos.





También quiero aclarar que nadie fue detenido ni mucho menos, que en el acta de procedimiento consta que se posee autorización de autocultivo, antes de terminar el procedimiento los medios de comunicación ya estaban informados del mismo dando cuenta que fue una clara operación política.





Sinceramente ni mi familia y yo no estamos acostumbrados a este tipo de cosas ya que somos gente humilde y trabajadora que no participamos en política partidaria, solamente yo soy quien se dedica al trabajo social y muchas veces me toca tener que enfrentar a políticos de diferentes partidos, sé que la intención de los poderosos es amedrentarme difamarme y quebrarme emocionalmente para que renuncie a seguir luchando, sé que la política es sucia pero jamás imaginé que tanto o que algún día iba a molestar lo suficiente para recibir está respuesta.





Estoy totalmente tranquilo sabiendo que jamás falte a la verdad, soy una persona honesta y quiénes me conocen saben que soy un militante social y que vivo de manera muy humilde