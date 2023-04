El Bolsón: avanza la obra hídrica en el río Quemquemtreu

El Departamento Provincial de Aguas de Rio Negro realiza el saneamiento de la cuenca del Río Quemquemtréu para evitar inundaciones.





Así lo confirmó el delegado Regional del departamento provincial de aguas Matías Tormann quien además detalló que con esto buscan que el agua fluya y no genere ningún inconveniente, sobre todo teniendo en cuenta que este año se esperan grandes nevadas y lluvias que sumado a los últimos incendios forestales podrían ocasionar complicaciones sobre todo con deslaves.





Logramos traer acá la topadora para poder trabajar sobre el cauce del río Quemquemtreu, valoro Tormann quien agregó : “estamos trabajando en lo que es movimientos de bancos ya hace casi 10 años que no que no hacíamos ese trabajo y la idea es mejorar la conducción del río, siempre previendo que en el invierno no tengamos grandes inundaciones y si así fueran, este trabajo ayudaría que el agua escurra lo más rápido posible”, aseguró el delegado del DPA.





Seguidamente en relación a las obras que están realizando explicó que están planchando el cauce, “con el material que queda en las márgenes la idea es después retirarlo, pero lo que sí hacemos porque muchas veces los vecinos dicen del tema de profundizar eso no es así, la máquina trabaja siempre a pelo de agua, que es importante aclararlo porque muchas veces se confunde el trabajo”.





Más escorrentía





Sobre la finalidad del trabajo destacó que se trata de mejorar la capacidad hidráulica, “ cuanto más rápido podamos salir del río mejor para evitar tener que trabajar con la temporada de lluvias”.





Aguas abajo también





Sin lugar a dudas al mejorar la correntía hídrica quién podría haberse complicado con lluvias y crecidas extraordinarias durante la época invernal sería la localidad de Lago Puelo consultado sobre este tema El funcionario provincial aseguró que Chubut está trabajando también ahora sobre el río. “ es importante que en este sentido las dos provincias estén trabajando sobre la misma cuenca Para evitar cualquier inconveniente tanto en la provincia de Río negro como en la provincia de Chubut concretamente en la localidad de Lago Puelo que allí es donde se genera el cuello de botella, cuando el río se une con el Azul y luego desemboca en el propio Lago Puelo”.