Elecciones 2023: Esteban González propone trabajar por las primeras infancias y los adultos mayores

El candidato a concejal por la lista azul Nos Une Rio Negro, Esteban González es el dialogó esta mañana con noticias del Bolsón y remarcó su función social desde 2006 junto a las primeras infancias todo el trabajo social que se ha venido haciendo Y también propone ahondarlo más en virtud de las necesidades de estos sectores.





A partir del 2018 Gonzales paso a prestar servicios para la subsecretaría nacional de primera infancia y la subsecretaría de estado que depende del Ministerio de desarrollo social de la nación desde ese entonces hasta a la fecha ha trabajado en el fortalecimiento de espacio de primera infancia en la lregion, “realmente la labor es muy comprometida, muy técnica por eso es que trabajado acá en la localidad, con mi compañera Gloria y tenemos a cargo gran parte de la provincia de Río Negro y una parte también importante de la provincia del chubut que sería noroeste”, conto Gonzales.

Sobre su trabajo en distintos espacios Estaban Gonzales detalló que en realidad hay varios proyectos que son parte de su trabajo, “de hecho es un trabajo institucional que sobre todo en los momentos más críticos de la pandemia nos encerramos todos y la verdad que creo que hemos laburado como no habíamos laburado nunca, porque le dedicamos muchísimas horas al día, también comprometidos por la realidad social que eso ha ameritado un doble esfuerzo”, aseguró.





Más de 500 niños y niñas

En El Bolsón hay 10 espacios de primera infancia que se fortalecen a través del plan nacional de primera infancia, “hasta la fecha hemos realizado el desembolsos al municipio por más de 10 millones de pesos y hoy por hoy tenemos dentro de la cobertura del plan Nacional de infancia a más de 500 niños y niñas”.





Al ser consultado por la creación de un espacio en Loma del medio que debería ser trabajo de su área González detalló, “en referencia puntual al espacio que vos me consultas, de hecho es uno de los espacios que surgió obviamente a partir de la necesidad de los vecinos, arrancó como merendero y hoy por hoy se está transformando en un espacio de primera infancia, donde la verdad que hemos acompañado a Luis y Teresa como referentes del espacio”.

Desde el 2020

Sobre este espacio Esteban confirmó que Teresa y Luis también lo tienen pensado para para 100 niños en dos turnos, “Luis y Teresa son los que tienen la autoría, práctica e intelectual y porque en realidad son ellos a partir de las necesidades quienes proponen al Estado Nacional justamente y nosotros atendiendo a esa necesidad fuimos en el 2020 y de allí tuvimos que armar los informes técnicos, darle una vuelta de rosca, a los proyectos metodológicamente para poder presentarlos, poder elevarlos y obviamente canalizar los fondos que luego bajaron a la asociación civil y que se descargaron acá en El Bolsón”, sostuvo Gonzalez.





De su oficina dependen 10 espacios que detalló: “tenemos el jardín maternal de Arcoíris, después tenemos cinco jardines maternales comunitarios, el Enanitos de la Esperanza, la escuela especial 21 también tiene un área para la primera infancia de estas características y después tenemos bueno el jardín de infantes San José”.





Sobre su trabajo social el candidato aseguró que no es de ahora, “comencé a trabajar en el año 2006 acá en el municipio de El Bolsón con el programa denominado Por la inclusión social, luego el monotributo social, así muchos programas del ministerio. Obviamente no lo he trabajado solo, he tenido un grupo enriquecido de compañeros y compañeras tanto a nivel ministerio como a nivel municipal como hoy lo tenemos y de hecho trabajamos articuladamente”.





Por que la concejalía

Sobre porque quiere ser concejal Esteban aseguró: “realmente no podemos no participar, cuando estamos viendo muchas necesidades en la localidad, nos preocupa mucho la primera infancia. Que obviamente hoy es uno de los ejes fundamentales de trabajo pero también nos preocupan mucho las adolescencias y la juventud principalmente. Sin dejar de lado también a los adultos mayores, hemos trabajado mucho con adultos mayores, pero quiero continuar desde el concejo deliberante para ahondar ese trabajo”.