Enduro cordillerano: se disputó la primera fecha en Gualjaina

El Enduro Cordillerano puso primera en la localidad chubutense de Gualjaina hasta allí llegaron los pilotos de la comarca andina incluso visitantes del vecino país de Chile para comenzar a desandar el certamen que este año visitará la localidad de Comallo. El piloto de senior B Mauricio Keller confesó que la competencia fue muy reñida y vaticinó que para este año habrá que estar muy en forma ya que el nivel de competencia es excelente.

“Había mucho entusiasmo con las primeras fechas de ir a participar, estamos todos los pilotos esperando esto así que la verdad que fue una verdadera fiesta, la organización muy bien, además Gualjaina se presta mucho para esto, el ambiente es muy lindo y la verdad que la pasamos excelente”, detalló el piloto Mauricio Keller que subió al tercer puesto en la categoría senior B.









Sobre el circuito explicó que el mismo del año pasado, “modificaron dos o tres cosas que eso no favoreció mucho, porque el circuito ya el año pasado se había roto mucho y esta vez se rompió muchísimo por lo fue durísimo realmente, se notó mucho el estado físico en la segunda y tercera vuelta”, dijo el piloto que más adelante confesó: “por ahí se pretende siempre tratar de usar un circuito que sano y que no esté roto y volvemos por ahí a un circuito que ya había sido detonado, las motos lo habían roto mucho el año pasado, se volvió a romper. Pero bueno son gajes del oficio de la moto que por ahí hace que se complique el circuito y a la vez el físico te pasa factura”.









Excelente nivel





Antes de felicitar el ganador de la Señior B Ariel Figueroa, el destacado piloto de enduro contó como se ve en esta categoría, “ La verdad que yo estaba en la máster A el año pasado salí campeón y bueno esta vez me pasaron a la senior B, yo estaba por dejar de correr, de hecho hace varios años que no corría y volví a la máster, pero realmente ahora me encuentro en la Senior B y siempre digo que no me tendría que haber bajado nunca, porque se pone muy competitivo y uno cuando baja de categoría en vez de sumar resta y realmente me encontré con buenos con rivales que andan un montón y realmente hay que entrenar, se nota la exigencia de la categoría, pero además también se puso muy linda la master A porque tuvo 33 pilotos en esa categoría que está buenísima”.





Ahora Comallo





Para la próxima fecha el enduro perfila la visita a la localidad sureña de Comallo, “es la primera vez que se va a correr en Comallo el Enduro Cordillerano, los chicos arreglaron para ir, así que me parece buenísimo que una localidad que también te presta mucho, es muy carismática, la gente es buenísima . Así que estamos ansiosos de participar y darle oportunidad a estos pueblitos que suma y realmente tienen unos terrenos que son muy distintos a los nuestros, que está bueno que organicen afuera y sumar a estos pueblos me parece que muy bueno”, enfatizó Keller.