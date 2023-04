Golondrinas: vuelven a quemar dos viviendas en el barrio Bosques al Sur

El hecho ocurrió cerca de la 1 de la madrugada de este martes cuando personas ignoradas incendiaron dos viviendas en el sector. El oficial principal Ezequiel Toro confirmó que se está investigando el hecho y no se descarta que esté ligada a los incendios que ha habido anteriormente en el barrio.





Los equipos de emergencia de Lago Puelo y de la localidad de El Hoyo debieron trabajar esta madrugada en el barrio Bosques al Sur ubicado en el paraje de Las Golondrinas, allí se incendiaron dos viviendas de manera presuntamente intencional, “se tomó conocimiento a través del llamado telefónico de los vecinos que estaban pidiendo presencia policial en el barrio Bosque al Sur por incendios en dos viviendas, se constituyó personal policial de esta unidad así como también de la brigada montada de El Hoyo y dos dotaciones de bombero de Puelo y El Hoyo donde quienes constataron el incendio dos viviendas”, Sostuvo El oficial principal Ezequiel Toro quien además confirmó que las pérdidas fueron totales.









Sin víctimas





Al ser consultado el funcionario policial sobre si estos incendios dejaron víctimas humanas sostuvo que no que las viviendas estaban deshabitadas, “No hubo lesionados, dado que los propietarios de los inmuebles no están en el lugar, ya hace días que no están”, aseguró Toro.

Más adelante el oficial principal a cargo de la unidad policial del Lago Puelo confirmó que se encuentran investigando qué relación guardan estos dos siniestros con otros ya ocurridos en el barrio que en la totalidad suman cinco las viviendas incendiadas.









Cabe destacar que los vecinos de Bosques al Sur se han quejado en el último tiempo sobre la presencia de algunas personas no deseadas en el sector, por lo que se está investigando si estos siniestros tienen alguna relación con algún tipo de amedrentamiento para que dejen la zona.