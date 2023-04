Loros y cotorras “Psitacosis, Gripe aviar y otras enfermedades”

No los manipules, no los atrapes y si es necesario hacerlo, hazlo “pero con cuidados”.





En esta época por el frio y otra variables es más común ver loros en nuestros patios por lo que en el caso de encontrar un loro enfermo o muerto tenemos que prestar mucha atención, (al igual que otras aves), ya que las posibilidades de estar frente a un ave enfermo son muchas.





Podremos tener 2 situaciones.

1) Loro vivo, que no puede volar, ¿Que es lo que debemos hacer?:

- En lo posible evitar su manipulación, darle tiempo a que se recupere y se valla solo.

- Si no vuela y no se va por sus propios medios y no hay otra opción que atraparlo, debemos evitar de ponerlo con otras aves y llevarlo a un veterinario para que evalúe su estado de salud.





2) En caso de encontrar loros muertos u otras aves, no manipular directamente, utilizar guantes, colocarlo en una bolsa y descartar en un lugar fuera del alcance de niños y animales domésticos y de acuerdo a las normativas por Gripe aviar debemos informar al SENASA quienes nos indicarán paso a seguir.

SENASA:

● Oficina de SENASA BARILOCHE 0294-4426303/4424706 Calle Morales n°392

● Correo electrónico: notificaciones@senasa.gob.ar

● Whatsaap exclusivo para notificaciones por INFLUENZA AVIAR: 11 5700 5704

● Centro Regional Patagonia Norte vía wahtsaap 011-1531694198