El Bolsón: exigen que un profesor denunciado por abuso sexual seguir dando clases.

Las familias de las escuelas N° 271, 268 y 139 de la localidad se reunieron para expresar su profunda preocupación ante la situación que están viviendo como padres y madres de niños y niñas, que asisten a clases con un profesor de Educación Física que ha sido denunciado por sexual simple agravado por vínculo de cuidador en el abuso 2020. Han pasado dos semanas desde que enviaron una primera nota a las instituciones y hasta ahora solo han recibido respuestas insuficientes ante la gravedad de la situación.

En la presente nota, solicitan a la Junta de Disciplina que anule la Resolución N° 397/2022 que permite al profesor continuar dando clases a sus hijos/as. Las familias se sorprenden de que la Junta de Disciplina no esté priorizando el resguardo de las infancias y los derechos de los niños y niñas, tal y como establece la Ley 26.061 en su artículo N°3.

Asimismo, pidan que se profundice el abordaje de la Educación Sexual Integral (ESI) en las instituciones educativas para fomentar herramientas de cuidado, ya que hasta ahora no han visto instancias áulicas o pedagógicas en las que se trabajarán estas temáticas. Las familias considerando que es necesario que los niños y niñas se sientan seguros, escuchados y protegidos en las instituciones educativas.

Finalmente, las familias autoconvocadas exigen que nunca más un docente que tenga una causa judicial en proceso regrese a estar en espacios con niños/as hasta que esa causa no esté debidamente finalizada. Quieren que esto marque un precedente para que se preserven los derechos de los niños y niñas y se garantice su protección en todas las instituciones educativas.









La denuncia completa:









Atte. Junta de Disciplina (Sra Moreira, Debora. Sra Maggioni, Noelia. Sra Gustin, Aurora.





Sra Casas, Marcela Fabiana y Sra Sanchez, Mariela) Supervisora Marcela Castañeda Zona I Andina Sur Directora Silvana Campos Esc. N°271.





Director Javier Cuevas Esc. N°268





Directora Daniela Juarez Esc. N°139





UNTER El Bolsón





SENAF (Secretaría de Estado, niñez, Adolescencia y Familia)





Defensoría de menores





En el día de la fecha, las familias autoconvocadas de las escuelas N° 271, 268 y 139 nos reunimos nuevamente para realizar la presente nota. Continuamos sumamente preocupados/as por la realidad que estamos viviendo como familias de niños/as que continúan yendo a clases con el profesor en Ed. Física que como ya todxs sabemos, tiene una denuncia realizada en el 2020 la cual fue caratulada de ABUSO SEXUAL SIMPLE AGRAVADO POR VÍNCULO DE CUIDADOR (Profesor de Ed. Física) Han pasado dos semanas desde que enviamos la primera nota a las instituciones y al día de la fecha hemos recibido solo algunas respuestas y estas resultan insuficientes en relación a la gravedad de la situación.





Por ello nuevamente solicitamos a la JUNTA DE DISCIPLINA (quién aún no ha respondido) que se ANULE y quede sin efecto la Resolución N° 397/2022 (la que le permite a este profesor continuar dándole clases a nuestros/as niños/as). Nos sorprende por sobre manera que la Junta de Disciplina frente a una situación donde un docente tiene una causa penal de abuso infantil, no se esté priorizando el resguardo de las infancias y frente a esta situación donde hay tensión entre los derechos de los implicados (docente y niños/as) no se esté priorizando los derechos de los niños/as y adolescentes como así lo establece la Ley 26.061 en su artículo N°3 "Cuando exista conflictos entre los derechos e intereses de los niños, niñas y adolescentes frente a otros derechos e intereses igualmente, legítimos, prevalecerán los primeros".





Así también solicitamos nuevamente se profundice el abordaje de la ESI en las instituciones en pos de fomentar mayores herramientas de cuidado. Al día de la fecha no hemos visto que nuestros Niños/as hayan tenido instancias áulicas o pedagógicas donde se trabajan estas temáticas. Sabemos por nuestros niños/as que las mismas les preocupan y mucho y también sabemos que solo confiarán en una institución donde la palabra circule, donde se sientan seguros/as, escuchados/as, se les crea y se los/as proteja.





Sin embargo, no podemos perder la confianza en que esta vez sí se escucharán las voces de las familias autoconvocadas, quienes exigimos la no vulneración de los derechos de nuestros hijos/as. Sabemos que como familias tenemos la obligación de que nuestros hijos/as concurran a las instituciones educativas, pero así mismo son estas instituciones las 1 Ley No 26.061. Protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Secretaría de Derechos Humanos, 2014. que tienen la obligación de generar espacios donde nuestros hijos/as sean cuidados protegidos y sus derechos preservados. Por otro lado, queremos que esto marque un precedente, quedando estipulado que nunca más un docente que tiene una causa judicial en proceso regrese a estar en espacios con niños/as hasta tanto esa causa no esté debidamente finalizada.





Familias Autoconvocadas Escuelas N° 139, 268 y 271