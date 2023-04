Puerto Patriada: controversia por un puesto de venta de pan casero

Noticias del Bolsón se entrevistó con Dorama Monsalve y su hijo Andrés Campos, quienes se mostraron muy contrariados con la decisión tomada por el municipio de la localidad de El Hoyo de remover el puesto de venta de pan que tenían en ese lugar. en tanto desde la municipalidad local emanaron un comunicado sosteniendo que hubo un principio de acuerdo basado en el diálogo y el respeto.





En la oportunidad Campos se mostró muy contrariado sobre todo por el accionar siempre detallando que si a él lo hubiesen avisado al menos con un llamado telefónico desarmaba el puesto sin tener que llegar a esta situación y exigió al municipio que le paguen todo lo que le destruyeron, “ me avisaron a las 9 de la mañana que estaban con golpes y motosierras ahí en el lugar donde teníamos el puesto, me avisa un vecino y la llamo a mamá y le digo vamos a Patriada porque nos están desarmando el puesto con motosierras, llegamos allá todo pasivo y así era”, contó el puestero.





Más adelante agregó que su participación fue siempre pasiva, “simplemente hice unas filmaciones y vi que estaban con la motosierra destrozando el puesto, que hoy en día sirve para leña nada más, calculando el monto de dinero que valía ese puesto anda más o menos en $45000 o $50,000 y nos encontramos con este hecho, en el lugar vino una persona, muy agresiva a explicar cosas que no tiene que explicar porque ya lo habíamos visto. Entonces le digo –Mira con vos no tengo nada que hablar, simplemente vine a corroborar si realmente era así lo que estaba pasando y no tengo nada que hablar contigo–”, relato Andrés Campos.





El Lote es de la comunidad

Seguidamente Dorama, madre del joven, y quién llevaba adelante el puesto de venta de panes artesanales con los cuales se sustenta sobre todo en temporada agregó: “Este y yo por ejemplo antes de empezar acá en patriada le digo a Huisman, ---porque en realidad eso también es de la comunidad y la abogada me dice que no tenemos por qué pedirle permiso al municipio porque ese lote es de la comunidad--, y un día le dije Pol ya conoces mis panes, se me está yendo la temporada de las manos y salga lo que salga mañana voy a poner un puesto y voy a vender mis panes, esto hace tres años, y le pregunto dónde me coloco antes o después de Tito Millaldeo? y el me respondió: Con esa palabra que tengo de la grabación por ahí me dice no Dorama entre Tito y Sergio Millaldeo te vas a colocar y ahí vas a trabajar bien, vas a estar cómoda, vas a vender bien ahí”, explicó.

Más adelante hacer el consultada sobre qué explicación da el municipio la mujer respondió que ellos también se preguntan por qué esta situación, “dicen que ellos quieren darnos un espacio más arriba, a 100 m más arriba y yo le he comentado a los turistas y me dicen no, –porque esto es de usted, usted solamente está trabajando acá, ganándose el pan de cada día— me dicen los turistas que incluso resaltan que yo le estoy dando un servicio al turismo que llega”, sostuvo Dorama.

















Más adelante Andrés Campos resaltó que esta es una situación que está generada por el secretario de turismo, una persona que según él ha llegado hace unos 4 años a la localidad y no conoce la idiosincrasia de la misma, a quien tildó de cobarde.

Visiblemente ofendido, sobre todo por las formas en que se dieron las cosas porque así lo dejó en claro Campos detalló que si él lo hubiesen llamado por teléfono en lugar de dejar un papel en el puesto, que nadie iba a ver, que se iba a mojar diciendo que tenía una determinada cantidad de tiempo para desalojar el puesto, él lo hacía incluso aseguró que le duele la pérdida de dinero y esfuerzo por lo que le está reclamando al municipio que le pague el valor de lo que costó construirlo, “todos tienen mi número de teléfono, así como la gente que se burlaba cuando me estaban tirando abajo el puesto con la motosierra, a quién yo les di una mano cuando necesitaban algún repuesto de un auto o alguna otra situación, cualquiera me podría haber llamado por teléfono y decirme –che tenés que venir a desarmar el puesto– y yo venía y lo desarmaba, no hacía falta llegar a esto”, aseguró Campos.





Acuerdo









En tanto desde el municipio local emanaron un comunicado de prensa resaltando que con diálogo y respeto se resolvió el conflicto con el vecino de puerto patriada.









El intendente Pol Huisman recibió esta mañana al vecino de Puerto Patriada, Andrés Campos, en un encuentro con un clima de diálogo y respeto mutuo donde lograron resolver el conflicto sobre el puesto de este vecino que debió ser removido de la costa del lago Epuyén, en la Reserva de Puerto Patriada.













El puesto de venta de pan había sido instalado en un sector donde está previsto el estacionamiento para personas con discapacidad y carecía de los permisos correspondientes. Por este motivo y luego de realizar todos los pasos administrativos del caso, el Municipio procedió a removerlo del lugar.





Huisman y Campos dialogaron muy respetuosamente, llegando al acuerdo de sostener la medida municipal y que el vecino pueda llevarse sus materiales de construcción.













Plan de trabajo en Puerto Patriada

La Municipalidad de El Hoyo ha puesto en marcha un plan de ordenamiento de Puerto Patriada con el objetivo de mejorar el desarrollo turístico del lugar priorizando el cuidado ambiental y el diálogo con los diferentes actores que trabajan allí.





En este sentido, se realizaron diferentes trabajos como el estacionamiento para sacar el tránsito de las costas y se prevé próximamente el emplazamiento de un paseo de artesanías y un núcleo sanitario en las cercanías del SUM.