Afuca tiene a su disposición el estadio

Esta mañana Sebastián San Martín dialogó con noticias del Bolsón y le respondió al presidente de la liga de fútbol de la comarca andina José almirón, “no entiendo qué Busca José con estos con estas declaraciones tengo el WhatsApp donde me responde que ya desde la semana pasada le ofrecí el estadio y me dijo que tenía todo resuelto”, declaró el secretario de deportes del Bolsón al tiempo que afirmó que para este fin de semana tienen a disposición el estadio municipal de fútbol.





Luego de conocida las declaraciones del presidente de la liga de fútbol de la comarca José Almirón sobre la negativa por parte de la secretaría de deportes en prestarle el estadio de fútbol municipal para que realicen las finales, el secretario del área pidió micrófono y le respondió: “todos las ligas independientes que hay acá en El Bolsón saben sobre la dificultad de canchas y con respecto al estadio estuve escuchando unas declaraciones del presidente de la liga Afuca y yo quiero dejar en claro, tanto al presidente de la liga José Almirón como a los clubes que participan en esa liga, que nosotros estamos siempre abiertos al pedido, tanto de la liga de Afúca como la de veteranos, como el fútbol infantil y los clubes que también participan en su liga particular, se le ha prestado a la liga de Afuca en varias oportunidades”, aseguro San Martin.





Victimizarse





Rápidamente el funcionario agregó que no entiende el razonamiento del presidente de la liga, “ José por ahí nombre a otros clubes y la verdad que no me gusta el papel de victimizarse para generar distintas opiniones, nosotros a la liga le hemos prestado ya en otras oportunidades y de hecho para que los clubes sepan, el fin de semana pasado nosotros y tengo el texto guardado en mi celular, le cedimos el día domingo para que realice las finales de la A y de la B y José nos respondió que él ya tenía todo organizado”, explico San Martin quien además destaco que la cancha estuvo disponible para que puedan realizar las finales, “nosotros previo a la respuesta de José organizamos trabajos dentro del estadio, porque tenemos dos caños rotos, entonces empezamos el trabajo que teníamos que hacer, ahora nosotros retrasamos el trabajo para que puedan jugar las finales, a pesar del clima, consideramos que el estadio ya tendría que estar cerrado, pero bueno vamos a esperar una semana más, retrasamos los trabajos para que Afuca pueda jugar las finales”, aseguró el secretario de deportes .





Mejorar su liga





Más adelante el funcionario explicó que el presidente de azúcar debería invertir más tiempo en mejorar su liga, “él no pude hacer cargo a otra liga, a otra persona y a la secretaría de deportes, me parece muy bajo. Regularicemos, me parece que tiene que gastar energía en poder mejorar su liga, en darle seguridad a los árbitros porque las quejas y la problemática que él tiene en la liga después recae acá en la secretaría o sea me parece que tiene que gastar energía en afinar su liga comarcal, en mejorarla, en trabajar mejor con los clubes y venir a sentarse y dialogar con nosotros para poder generar una buena diagramación del uso del estadio, que él hace los pedidos, pero lo hace un día miércoles para el fin de semana cuando nosotros ya tenemos diagramado el uso del estadio con anticipación”, aseguró.





El estadio está





Finalmente, el secretario de deportes confirmó entonces que retrasaron los trabajos que tenían planteados para realizar en el estadio de fútbol para que la liga azúcar lo tenga a disposición para realizar las finales este fin de semana, “a pedido de la liga nosotros hemos atrasado los trabajos para que se juegue este fin de semana, va a depender de la inclemencia del clima y va a quedar a consideración de la liga el uso y en las condiciones que quede el campo”.