Alcecap: cumple 20 años de lucha contra el cáncer

Alcecap 42 es la asociación de lucha contra el cáncer de la comarca andina y hoy está cumpliendo 20 años de trabajo solidario con las personas que padecen esta enfermedad. Dialogamos con la presidenta Isabel Toledo y en concordancia el grupo de cuidados paliativos del hospital local cumple 5 años de trabajo también junto a Alcecap dialogamos con la médica Marcela Fernández.





Primeramente Isabel Toledo, presidente de Alcecap, se mostró agradecida por poder llevar adelante esta institución que tiene como fin ayudar a acompañar y contener a las personas que sufren cualquier tipo de cáncer, “para nosotros este momento es muy especial, y nos hace inmensamente feliz por todas las cosas que hemos hecho en compañía de toda gente de la comarca andina, del hospital de área de El Bolsón y de todos los socios que tenemos adherentes, socios protectores y gente que colabora voluntariamente con nosotros, sin todos ellos sería imposible estar hoy acá”, aseguró la presidente de Alcecap 42.





Al momento de definir la asociación de lucha contra el cáncer de la comarca andina del paralelo 42 Isabel fue muy elocuente, “Alcecap es una asociación sin fines de lucro, en la cual nosotras somos un grupo de mujeres, una comisión directiva, y hacemos la prevención del cáncer cualquiera sea su tipo y cuando ya está declarado el cáncer hacemos el acompañamiento”.

Recordando los inicios de Alcecap allí por el año 2003, Isabel hacía memoria sobre lo difícil que era trabajar en esta temática por esas épocas, “era medio complejo, lamentablemente en esa época no tuvimos el acompañamiento desde salud pública para continuar haciendo todo ese trabajo y se tuvo que mandar a las personas a Bariloche. Porque no había insumos, no había recurso humano también para sostener todo esto. Pero se salió adelante”, valoró la voluntaria.

Cambió la historia

Más adelante, al ser consultada sobre si hubo algún cambio en la prevención de esta enfermedad y en los tratamientos Isabel no dudó en responder que sí la historia cambió, “ahora tenemos un mamógrafo en el hospital que eso es fundamental y está funcionando, además el grupo de ciudadanos paliativos que hace 5 años está trabajando con nosotros y es fundamental, es el sostén”, aseguro Toledo.





A su tiempo la doctora Marcela Fernández de cuidados paliativos También recordó el comienzo de este área en el hospital del Bolsón que por cuestiones organizativas y en plena pandemia tuvo que emigrar y fue acogida en los brazos de Alcecap “ cuidados paliativos comenzó a funcionar mucho antes pero en el 2018 se conformó como equipo y con el tema de la pandemia que nos puso a todos al jaque el hospital quedó transformado, orientado a la atención de Cobid y nosotros nos quedamos sin un espacio para atender y acá las chicas de Alcecap nos facilitaron el lugar y ahí empezamos a atender en este lugar que nos fue muy acogedor”, contó Marcela.

De igual manera la médica detalló que no solo llegó el área de cuidados paliativos a la casita de Alcecap, “también trajimos la atención del oncólogo que hace la atención aquí, él viene desde Bariloche y atiende a todos sus pacientes acá. Así que acá hemos logrado hacer como una atención integral en ese momento con el oncólogo, con cuidados paliativos”.





Huerta terapéutica

De igual manera Marcela contó que el grupo no solo se dedica a atender la situación médica, sino que Alcecap también les ha permitido llevar adelante otras actividades del equipo de paliativo como son la generación y la concreción de talleres que se hacen con pacientes o con familiares, “acá estamos desarrollando el taller de Huerta, una huerta terapéutica orientada a pacientes y familiares. Que está temporada esperemos que sea súper productiva y también hemos realizado otras actividades acá junto con las chicas”, aseguró la médica.

Mirada integral

Finalmente, sobre el trabajo que hace cuidados paliativos Marcela Fernández explicó el tipo de trabajo integral que se realiza con todo el entorno del paciente, “cuidados paliativos está orientado con una mirada integral, nuestro trabajo no está centrado en la enfermedad, sino en la persona que está atravesado por una enfermedad y su entorno familiar, amigos, lo que nosotros llamamos la unidad de tratamiento. Eso incluye el objetivo sobre el que nosotros trabajamos, la persona que está pasando una enfermedad y todo su entorno familiar y a veces no son solo enfermedades oncológicas, sino también otras enfermedades que cambian el pronóstico de vida o la calidad de vida de las personas”, detalló.





Hoy el grupo humano que conforman no solo Alcecap sino también cuidados paliativos están festejando nada más y nada menos que poder seguir colaborando ayudando y sobre todo acompañando a las personas que están sufriendo una enfermedad, desde noticias del Bolsón no solo les felicitamos por la tarea realizada sino por estos 20 años de esfuerzo desinteresado, preocupados por el prójimo.