APAD busca recomponerse luego del robo sufrido

Esta mañana dialogamos con Richard Wirz presidente de la asociación de ayuda a personas con discapacidad del noroeste de chubutense quiénes el pasado primero de mayo sufrió el robo de todo el alambrado destinado al cerco perimetral del nuevo predio. En la oportunidad también se refirió a la actualidad que vive la asociación.





Teniendo todo listo para colgar el alambre romboidal y cercar definitivamente nuestro terreno en Lago Puelo, algunos malnacidos nos violentaron el galpón y se robaron 16 rollos de alambre tejido romboidal, explicó Wirz.

Seguidamente agregó que ahora tienen el problema de que hay que rendir al tribunal de cuentas el final de obra que no está por el robo sufrido, “Supongo que comprenderán la situación, de todas formas, avanzamos en la reposición de estos rollos con un esfuerzo que nos dio”, confió el presidente de APAD.

Sobre la reposición del material robado detallo que les está ayudando la cooperativa Ser Gente, "Nos está dando una mano la cooperativa Ser Gente, que es la cooperativa de trabajo que está haciendo el trabajo de alambrado y liberación del predio. Así que van a esperar un poco para cobrar y nosotros usamos el fondo que tenemos destinados para los pagos para reponer el alambre".





Se podría haber recuperado

Al ser consultado sobre cómo marcha la investigación Richard Wirz no se cayó nada, "hay suficientes hilos para trabajar, que han sido aportados a la brigada de investigaciones. Nosotros consultamos en su momento de eso, cómo estaba la situación y le faltaba, no sé, la verdad que dijimos no llamamos más. En todo caso cuando tengan novedades nos avisan, pero si hubieran actuado rápidamente yo creo se recuperaba el alambre, tenían todos los datos necesarios", aseguró.





Excelente presente





El otro párrafo al ser consultado sobre la situación que atraviesan los distintos emprendimientos que tiene la asociación en la comarca andina detalló: "Bien la asociación está con emprendimientos como ya saben la tradicional y ya veterana fábrica de alfajores en Epuyén, con una temporada buena. Hemos repuntado porque hacía dos años que habíamos bajado por la situación económica, la pandemia y bueno volvimos a entrar al mercado este año, podemos decir que la fábrica de alfajores trabajó bien, los operarios están conformes saben que es por reparto utilidades, no muy grande pero satisfactorio para ellos y para nosotros también", aseguró.





La fábrica de galletitas en El Maitén en cualquier momento volvemos a abrir eso, ahí tenemos un problema de conexiones de gas que ya está solucionado así que tenemos que rearmar el equipo porque también depende eso de una respuesta que estamos esperando del Ministerio de Educación de provincia. Es por unos contratos de horas, no sé cómo lo van a implementar, para poder cubrir el costo del personal que va a estar a cargo de la cosa”, explicó el presidente de APAD.