Clausura en Big Sport restobar

Daiana Pedernera es la vocera del emprendimiento Deportivo y gastronómico Big Sport, quien hoy a la mañana dialogó con NoticiasdelBolsón en relación a la controversia desatada por la clausura del espacio, sosteniendo que por una ampliación en el complejo los planos quedaron desactualizados y eso generó que el municipio lleve adelante la clausura.





Con una situación planteada desde hace ya aproximadamente 10 días que el municipio de El Bolsón a través del área de comercio realizó la clausura del espacio resto Big Sport, hoy ha pedido de los trabajadores del lugar noticias del Bolsón dialogó con la referente Daiana Pedernera quien explicó, “como ya verán la parte del restaurante la tenemos clausurada. Esto fue el día sábado 13 cuando hubo una denuncia por parte de una vecina por ruidos molestos, el viernes hicimos un evento solidario para una señora que tiene su hijito internado y tiene que costear muchos medicamentos, así que bueno sin verificar nada o sea ellos vinieron el sábado a clausurarnos, lo que es este restaurante”, detalló la vocera.





Seguidamente Pedernera agrego que vinieron los clausuraron y después ese mismo día sábado tenían un show de magia, “lo hicimos en la parte que es arriba en el salón de usos múltiples, no es un salón de pesas, es un salón de usos múltiples, hicimos el show de magia porque ya teníamos al mago contratado, estaba haciendo la gira y no podemos decirle que no y había mucha gente que había comprado su entrada y quería verlo. Lo hicimos sin sonido, sin micrófono, sin parlantes, duró una hora y media y nada más. Cuando termina ese evento de magia vienen a clausurar, lo es ese salón de usos múltiples”.





¿Porque la clausura?





Consultada Pedernera sobre el porqué de la clausura detallo que la única explicación que le dieron los municipales es que no podían realizar el evento, “Yo cuando les pregunté me dijeron que, por los ruidos molestos, como ya como te dije hicimos el show de magia, no quisimos ponerle micrófono, parlantes tampoco, duró una horita y media, siempre cuidando, terminado el show y vinieron a clausurar”.









Comunicado





En tanto desde el municipio local se emanó un comunicado explicando que se procedió la clausura de un salón de pesas consultada sobre esta situación Pedernera insistió en que no

es un salón de pesas, “es un salón de uso múltiples donde se dictan clases de bachata salsa y milongas, todos los sábados venían a hacer milongas acá en el salón”.





Faltante de planos





Hacer consultada sobre la habilitación comercial la joven fue honesta y confirmó que en virtud de una ampliación faltan la presentación de nuevos planos, “Nos falta solamente lo que es el trámite de planos. ¿Qué pasa?, se compraron los terrenos de al lado y hay que actualizarlo, ya hemos presentado todo y nos faltaba ese plano actualizado, pero ya está en trámite todo eso y ahora no sé por qué nos clausuraron el salón de arriba, además, después de que pasó media hora esa clausura vuelven de comercio por que los envían para querer clausurarnos la cancha donde se estaba haciendo un torneo de futsal. No hay conexión con el salón, es totalmente diferente la habilitación, eso está todo en regla. Pero Igualmente gracias al público del torneo que se opuso a la clausura, no pudieron proceder”.





El resto también





Sobre la clausura del restaurante y los trabajadores que momentáneamente quedan sin empleo Pedernera explicó que están muy preocupados por esta situación, “tenemos a los chicos que trabajan aquí, están preocupados, amargados porque no saben Cuál va a ser el futuro al no tener esa parte habilitada, por ahí tenemos que reducir horas y ellos están con nosotros, pero bueno tienen una familia que mantener. Acá se le da trabajo a la gente, y ya van como 10 días más o menos que tenemos clausurado”.





Sin respuestas





“Pedimos permiso para entrar a sacar la mercadería, tenemos un montón de mercadería dentro, un costo alto de todo eso y no se nos está echando todo a perder, y nos no dan una respuesta”, aseguró.





Seguidamente insistió que con el tema de los planos les dijeron que directamente deben presentar el plano actualizado y ahí se van a seguir los pasos, “por el momento no nos han dicho nada. Yo pedí que vengan a abrir para sacar mercadería y no hubo respuestas. El día sábado también, vinieron a hacer un torneo de básquet y venían de Esquel, cuando también le pedí por favor si podían abrir porque necesitábamos los elementos que ellos usan, el reloj y demás que era propiedad de ellos, no tuve ninguna respuesta, le pedí para entrar también a buscar la mercadería sacarla porque te imaginas, ahí hay mucha plata en todo eso y sería una lástima que se eche a perder y no tampoco tuve una respuesta y bueno todo es todo lo que pasó el sábado, directamente vinieron a clausurar”, aseguro.





¿Se sienten perseguidos?





Finalmente, al ser consultada sobre cuál es su percepción, si sienten que hay algún tipo de persecución por parte del área de comercio municipal Pedernera explicó, “yo no te puedo confirmar, no te puedo decir nada porque la verdad no sé cómo se manejan, no sé. Pero si estamos mal, amargados, por esta situación, te imaginas jamás tuvimos problemas más que nada por el tema de la cancha, dos años hace que estamos y nunca hubo ningún problema”, afirmo.





Consultada sobre las quejas de los vecinos por ruidos molestos y la joven vocera explicó que toda la vuelta del complejo tenía un paredón con rejas pero que fueron removidas y ahora hay un paredón el cual se pensaba hacer una pared insonorizada, “Se sacaron todas las tejas que había, se hizo un paredón, se estaba por hacer una doble pared con material adecuado, pero parece que no es lo suficiente. Igualmente recibimos un mensaje de este vecino y vecina, que nos denunció, diciendo que había mejorado muchísimo el tema de sonido”, aseguro Pedernera.