Comarca Andina: equipos de rescate se capacitan mensualmente

Equipos de búsqueda y rescate de toda la comarca andina trabajan desde hace ya tiempo coordinadamente cada vez que son solicitados para la búsqueda y el rescate de personas perdidas o lesionadas en la montaña, a tal fin han coordinado un encuentro mensual en las distintas localidades para capacitarse.





El último encuentro se realizó en la localidad chubutense de Cholila Participaron 50 brigadistas y según destacó el jefe de la brigada de búsqueda de rescate del cuartel de bomberos de El Bolsón Héctor Pinilla, son encuentros muy productivos.

Primeramente, el bombero voluntario destacó que son encuentros En lo cual participan todos los grupos de búsqueda y rescate en montaña que se realizan una vez por mes, “en este caso participaron bomberos voluntarios de Lago Puelo, El Bolsón, la comisión de auxilio de acá de El Bolsón, el club andino de Cholila. Así que nos reunimos todos para hacer un encuentro y trabajar”.













Cada vez más complejo

Sobre los simulacros que realizan y cómo de a poco se van profesionalizando los voluntarios y rescatistas, Pinilla aseguró que observaban que cada vez se levantaba la vara más alta, “digamos que los escenarios y todo es cada vez compleja y se va avanzando más y esa es la idea”.





Real





En el encuentro realizado en Cholila el jueves pasado les tocó nieve, lluvia y barro, “la verdad que estuvo muy lindo, hubo mucha participación de mucha gente y bueno en uno de los grupos porque éramos tanto hicimos dos grupos, dos simulacros en simultáneo y en uno resultó real porque las víctimas se habían perdido de verdad. Así que hubo parte que fue real la búsqueda de ayer”.





Cada vez son más los voluntarios que se capacitan al punto que el jefe de la brigada de búsqueda y rescate de bomberos de El Bolsón resaltó que eran unos 50 participantes, “éramos un grupo grande a pesar de que faltaron algunos, no todos van, no todos los bomberos mandan su grupo completo, no participó El Hoyo, tampoco la patrulla de montaña de la policía de Rio Negro, Gendarmería Nacional no pudo participar tampoco. Pero somos muchísimos y estamos totalmente preparados y trabajamos a todos los niveles”, aseguró.









Sobre el próximo encuentro detalló que le toca ser anfitrión a los chicos de la comisión de auxilio de El Bolsón y sería a mediados de junio o principios de julio, seguramente con mucha nieve vaticinó Héctor Pinilla.