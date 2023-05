El Bolsón: llega el frío y los vecinos de la zona norte piden conectarse al gas natural

Avanza el otoño y ya con el invierno a la vuelta de la esquina las temperaturas comienzan a ser cada vez más bajas. Esto hace que los vecinos del barrio Luján y el acceso norte a El Bolsón se pregunten cuándo van a poder contar con la conexión al gas natural, por tal motivo visitamos al secretario de obras y servicios públicos Enrique Ibarra quien se refirió a esta y otras obras.





“La realidad es que siempre, durante todo el año gestionamos obras que tengan que ver con una solución con la red de gas en algunos casos y con instalaciones internas en otro, esto obviamente se hace por una decisión política del intendente como siempre lo manifiesto y forma parte prácticamente como una política estado nuestro, habida cuenta que sabemos y entendemos del mejoramiento de la calidad de vida de las familias cuando uno tiene gas”, detalló el secretario de obras públicas.

Primeramente, Ibarra se refirió al anuncio realizado hace un par de días sobre obras para el barrio Esperanza, “Estamos contentos porque hemos anunciado algunas obras la semana pasada, estamos finalizando algunas que ya hemos contratado y presentando nuevos proyectos”.





Barrio Lujan





Al ser consultado el secretario de obras y servicios públicos en concreto por la obra que afecta al barrio Luján que ya está terminada destacó: “esta es una obra que se trabajó con el gobierno provincial, que ya se finalizó y que ya se hizo toda la presentación en Camuzzi para la transferencia de la obra. Para que pueda entender el vecino, se gestiona el financiamiento, se contrata a través de una licitación y una vez que se ejecute y se finaliza la obra se transfiere a Camuzzi Gas del Estado, esto obviamente lo que hace es que la empresa pase a tener de alguna manera la potestad sobre esa red, ahora estamos en esa instancia una vez que eso se realice, se concrete, se vincula la red y a partir de ahí cada uno de los vecinos ya puede realizar su trámite para conectar su medidor”, aseguro.





Sin presión





Sin embargo, la falta de presión en las redes nacionales complica cada concesión nueva, desde la empresa Camuzzi advierten este problema e insisten en que se deben realizar nuevas obras en Chubut y Santa Cruz para garantizar el fluido.





Acceso norte





En tanto la situación de la obra que se está ejecutando en el acceso norte a El Bolsón sobre la ruta nacional 40 allí varios vecinos se comunicaron con la redacción de este medio para destacar que la misma se encuentra parada en virtud de que el ramal debería pasar por un comercio que estaría construido en la línea de vereda.





Al ser consultado el secretario de obras y servicios públicos explicó que esto es real, “estoy permanentemente en contacto con algunos vecinos que son los que vienen impulsando el proyecto, inclusive también con Hugo Mol que es el presidente de la junta vecinal y quien está preocupado por esta situación, dado que la obra ya se inició y no puede avanzar en virtud de que hay un comercio sobre la ruta que aparentemente estaría invadiendo la línea municipal, razón por la cual la empresa no puede evadir la normativa de Camuzzi que establece que el caño de red no puede exceder más de 3 m desde la línea municipal hacia afuera, y allí se encuentra obviamente con esta construcción”.





¿Hay voluntad?





Seguidamente Ibarra confirmó que el propio intendente Bruno Pogliano se encuentra realizando gestiones para interceder en esta situación entre el comerciante y los vecinos, “ entendí, porque así me lo transmitió el intendente, que había hablado con este propietario y que mostró voluntad de resolver la situación, obviamente correr esa construcción, pero estuve recibiendo llamados en el día de ayer, que me manifiestan lo contrario por parte de este vecino”, de esta manera la incertidumbre crece y el malestar de los vecinos también los mismos que sostienen que es otro invierno más que pasan sin una calefacción adecuada.





Revisar la habilitación

Con todo, el funcionario remarcó que este comercio está habilitado antes de que su gestión llegue al gobierno, “hay que revisar los antecedentes y evaluar si esta situación ha sido omitida o realmente el municipio tiene algún tipo de responsabilidad con los permisos. Estamos averiguando esa situación, a ver cuál es la documentación que tiene el vecino y a partir de ahí bueno hacer las presentaciones y las exigencias que corresponden para que la obra pueda continuar”, aseguró Ibarra.





Cabe destacar que de no poder continuar la traza del ramal central del gas natural serían cerca de una docena de familias las que se quedarían sin este beneficio, sin contar también que esto pondría un freno a cualquier otra obra futura que quisiera llevar el vital fluido hacia los populosos barrios del acceso norte a la localidad, que es hacia dónde debe mirar el crecimiento poblacional de la ciudad.