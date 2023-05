El Bolsón: se desarrollará el primer campeonato regional de locro.

Tendrá lugar el próximo 25 de mayo en la ESRN 48 y es con fines de lograr el enripiado de la calle Las Muticias del barrio Los Ñires.





Félix Paillalef es un vecino del barrio Los Ñires quien preocupado por la accesibilidad sobre todo en temporada invernal de calle Las Muticias organizó junto al resto de los vecinos un campeonato regional de locro, sobre el particular detalló , “esto surge con la necesidad de enripiar la calle Las Muticias, porque no se accede a los servicios por el simple hecho de que ahora en invierno no entra nadie, es decir a veces los vecinos quedan encajados en el barro, de hecho han entrado los bomberos el año pasado y quedaron encajados”, detallo Paillalef quien además remarcó que con el dinero recaudado se contratará un camión que traiga el ripio que donó el municipio hasta el barrio.

Con todo, el vecino enfatizo que en esta calle hay gente que viene con bidones por más de 150 metros para poder aquí justamente acceder al vital elemento.

El campeonato de locro se desarrollará de la siguiente manera: “ya hay 10 inscriptos, gente de El Bolsón, Lago Puelo, El Hoyo, es decir que está representada la comarca entera, hasta un participante de Neuquén tenemos, son 10 participantes en total y ahí cortamos porque se hizo con un tiempo bastante corto de convocatoria. Entonces se va a desarrollar en la ESRN 48 que está allí en pleno centro, allí cada participante lleva ya su olla donde va a haber un Jurado que determinara quien es el campeón”.

Sobre el jurado Paillalef explico que ya están invitados dos chefs, “el jurado está integrado hasta este momento por Germán Namor es un chef de acá de El Bolsón, hombre solidario que se prestó para poder hacer de Jurado y el chef Lucas Mateus de San Carlos de Bariloche. A ambos le tengo que agradecer por la ayuda como agradecer a cada uno de los participantes por colaborar con esta causa”.





El mejor locro

De este campeonato surgirá cuál es el mejor locro de la comarca andina, dentro de esos 10 participantes está el campeón aseguro Paillalef, “Cada participante recibe todos los elementos que fueron algunos de ellos donados por ejemplo por chacra andina para poder realizar el locro que luego de ser probadas, el resto de las porciones se pondrán a la venta”, explicó Félix, pero también destacó que uno de los participantes insistió en hacerse cargo él de todos los insumos para las 40% porciones de locro que luego serán puestas a la venta con el fin de recaudar dinero para enripiar la calle del barrio.





1500 la porción

Cada participante deberá aportar una olla con entre 35 y 40 porciones las cuales ya están a la venta a un valor de $1500 y ya se pueden adquirir a través del Facebook y pallasupervivencia, o algunos vecinos que también ya tienen las porciones a la venta, “así será la temática de este de este campeonato de locro, el premio de la comarca andina”.