El Bolsón: marcha piquetera puso en evidencia compleja situación social a la entrada del invierno

El referente del M.T.E., Juan Fernández, advirtió que “la crisis es tan aguda y tan seria que no están garantizados los alimentos para los comedores y los merenderos”.







Centenares de trabajadores se movilizaron este mediodía por las calles céntricas de El Bolsón para expresarse contra las políticas del Fondo Monetario Internacional. Después de concentrarse en la plaza Pagano, los manifestantes caminaron hasta un conocido supermercado y desde allí hasta el Concejo Deliberante y la sede del Poder Ejecutivo Municipal, donde dejaron notas marcando sus reclamos.

En la oportunidad, el dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos, Juan Fernández, señaló que “es una jornada de lucha y protesta a nivel nacional porque este gobierno -que venía a atender a los más necesitados y resolver la desigualdad social-, no solucionó los problemas estructurales y lamentablemente agudizó la situación de la pobreza e indigencia en nuestro país”.





A su criterio, “no hay medidas que apunten a remediar la coyuntura, encima se prende al discurso de la derecha de echarnos la culpa a los pobres y a las organizaciones sociales de todo lo que pasa en materia económica”.





Agregó que “la crisis es tan aguda y tan seria que no están garantizados los alimentos para los comedores y los merenderos en todo el territorio, no solamente en el Bolsón. Las partidas del Ministerio de Desarrollo Social no se actualizaron, o sea que con la misma plata pretenden que nosotros compremos los insumos, lo que no alcanzaba antes menos alcanza ahora”.





Desde su óptica, “el problema es que la distribución de la riqueza en este país sigue siendo muy injusta y desigual, es estructural”. Con respecto a los programas sociales en vigencia, recordó que “venimos peleando desde hace un tiempo para que haya un ingreso universal para todo el mundo” y que “las personas que quieren estar organizadas en los movimientos y las organizaciones, puedan acceder al programa Potenciar Trabajo, que implica una contraprestación laboral”.





Fernández remarcó que “el problema es la distribución de los recursos, mientras que los políticos en lugar de negarse a pagar la deuda al FMI, les queda más cómodo echarnos la culpa a los movimientos sociales”.





En el orden local, demandó que “necesitamos dejar garantizados algunos acuerdos concretos para que este invierno no padezcamos lo que hemos aguantado en otras instancias, donde teníamos que ir a la municipalidad en pleno junio o julio a que se garanticen, por ejemplo, los alimentos de los comedores”.

Después de exponer “la situación de 30 compañeras que realizan el cobro del estacionamiento medido en el centro de la ciudad, quienes están en una coyuntura que debe ser atendida por el Concejo Deliberante”, el referente del M.T.E. valoró el acompañamiento de otros gremios y asociaciones, como ATE, UTEP y el Movimiento Evita.





En respuesta a que “si es una problemática que no pudo solucionar un gobierno peronista, qué se puede esperar si las elecciones de este año las gana Milei o la derecha”, Juan Fernández contrapuso que “si fuese un gobierno popular, debería haber atendido las necesidades más urgentes del pueblo y no lo hizo”. Agregó que “probablemente el escenario político se haga cada vez más difícil, porque los números no le dan a este gobierno para ser reelegido y las alternativas son Larreta o Milei en el peor de los casos”.





Adelantó que “los municipios van a ser la caja de resonancia de un montón de conflictos, donde las organizaciones tenemos dos opciones: canalizamos las protestas en la ruta nacional o tocamos los bombos frente a cada comuna”.





Recalcó que “habría que esperar más gente en las calles, reclamando. Nos siguen diciendo que la cosa se va a resolver cuando los ricos tengan para distribuir, pero los comedores en los barrios siguen proliferando y vienen en aumento las cantidades de alimentos que hay que preparar todos los días para atender la demanda”.