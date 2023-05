El Bolsón: meses sin R, luna en cuarto creciente, podas y demás creencias populares

Esta mañana la licenciada Lizeth Valdez del área de espacios verdes del Municipio de El Bolsón confirmó el trabajo que están realizando de cara a la temporada invernal. También se refirió a cuando se debe realizar la poda y qué influencia tiene la luna sobre la misma.





Ya con el otoño de pleno, nosotros estamos realizando lo que sería el último corte de pasto, haciendo el mantenimiento en todo lo que son los bulevares y las plazas, para entonces ya proceder a dedicarnos al mantenimiento de los arbustos, tirar de repente algún fertilizante con bajo contenido de nitrógeno en el césped y hacerle como que un cariño previo antes del invierno, explicó la encargada de espacios verdes municipales.





La creencia popular habla de que hay que aprovechar los meses que no contienen r en su nombre para poder realizar la poda de plantas Esto se lo consultamos a la licenciada Lizeth Valdez del municipio local quien sostuvo que es más un mito que una realidad, pero: “En este tiempo se puede aprovechar a hacer algunas podas, tampoco tan drásticas, todavía no en este tiempo porque hay que esperar también que las plantas entren en lo que es el letargo. Pero si en este momento podemos hacer unas ligeras podas, sobre todo las que no interfieren con la floración porque hay algunas que florecen justamente en el invierno”.





Qué hacer con las hojas





Sobre las hojas que caen en el otoño se convierten en un problema Valdez explicó que en este tiempo podemos hacer un aprovechamiento con todo lo que es la hoja, porque precisamente la hojarasca es lo que tiene mayor contenido de materia orgánica, que podemos fácilmente incorporarlas en el suelo.

Entonces lo que se está recomendando hacer es acumularlas todas, ligeramente, donde se puede hacer un riego no muy frecuente porque se mantiene bastante la humedad y todo esto va a ir descomponiéndose y a la medida que se descomponga ya se le va dando como unas vueltecitas y ahí después posteriormente se pueden incorporar en el suelo, esto nos sirve como una excelente materia orgánica.





Luna llena: mito o leyenda





Finalmente le consultamos a la licenciada sobre la poda teniendo en cuenta el estado de la luna, si esto realmente era un mito a lo que su respuesta nos llamó poderosamente la atención, “por supuesto que sí, porque lo que es el movimiento de la savia hay que esperar que esté baja, para que cuando hagamos los cortes no se vea perjudicada”; Enfatizó Lizeth al momento que también detalló que este tiene más contenido científico que un mito o una leyenda, no tanto así con el tema de los meses que contienen r en su nombre que eso sí pareciera ser un mito.