Elecciones 2023: retiran la basura que quedó de la campaña

Si bien existen regulaciones municipales respecto al tiempo en que deben retirar los partidos políticos los distintos elementos utilizados para convencer al electorado de lograr su voto, varias agrupaciones parecen desconocer estas normas de convivencia y han dejado distintos espacios públicos aún sin limpiar. El secretario de gobierno del Municipio de El Bolsón Agustín Guasco aseguró que el municipio hará la limpieza en virtud de que no pueden permitir que la localidad siga de esta manera.













Noticias del Bolsón dialogó esta mañana con el secretario de gobierno municipal Agustín Guasco en virtud de que ya pasaron dos semanas de las elecciones y en distintos puntos de la localidad se observan pasacalles algunos carteles incluso aunque estén prohibidos por ordenanza pegatinas que afean el entorno sobre este particular el funcionario explicó: “Sí hemos visto todavía que quedan carteles de publicidad electoral, algunos pasacalles, algunas pegatinas que tampoco estaba permitido. Vos que venís de hacer un informe verás cómo queda, lo feo que queda después de las campañas”, reconoció Guasco.









El compromiso de JSRN

Nosotros particularmente y esto por eso quiero ser muy claro y separar lo que es mi rol de secretario de gobierno institucional y mi rol de candidato, explico Guasco y sostuvo “nosotros en el rol de candidato y de la campaña, con nuestra gente, los militantes del partido tenían la consigna de al otro día, automáticamente sacar todo lo que era las pancartas y cartelería de juntos somos río negro, que si habrás visto y sé que estuviste haciendo un informe y sacando fotos no hay. Lo único que quedó fueron algunos carteles fijos, que esos llevan otro tipo de estructura de la cual ya se está planificado para sacarla”, aseguró.













El resto bien gracias

Seguidamente y consultado el funcionario si hubo alguna reunión o comunicación con las demás fuerzas políticas que aún no retiran la basura de campaña sostuvo, “No hemos tenido ninguna comunicación, creo que es una cuestión de actitud y responsabilidad social sacar los carteles que ya no tienen ningún tipo de significado y tenerlos colgados. Todo lo contrario, creo que es algo que nos saca la hermosa visión que tenemos de nuestro pueblo, más ahora en otoño que es una de las épocas más bonitas que tiene nuestra zona y que todavía tenemos afluente de turismo y realmente ver pasacalles o pancartas colgadas que ni siquiera están colgadas en su totalidad, sino que alguna están realmente bastantes desprolijas, es feo”.

















Las retirara el municipio

Nosotros tomamos un tiempo prudencial para poder darle tiempo a los partidos políticos que tienen su pancarta todavía colgada que la sacaran, “sería lo que corresponde, pero bueno en base a la ausencia de esa actitud, de poder este sacar lo que pusieron y que ya se terminó. El municipio también en lo que va viendo este tipo de elementos va a ir sacándolos”.













Además, Guasco remarcó que se trata de un compromiso social, “es nuestro compromiso social mantener la limpieza y lo bello de nuestro pueblo. La lógica sería que cada cual saque lo que puso, o sea nosotros trabajamos mucho con la lógica y mucho con la responsabilidad dentro de lo lógico hubiese sido que cada partido político ya tuviera programado retirar la publicidad, es como cuando vos hiciste un cumpleaños, hiciste una fiesta y después al otro día te olvidaste de que había que limpiar los platos bueno y no te gusta, pero hay que hacerlo, lamentablemente hay que hacerlo y ese es el compromiso social institucional. Nosotros vamos a cubrir con la necesidad institucional que es responder a esa necesidad que hoy los partidos políticos que no lo hicieron. No cumplieron con su responsabilidad social”, sentenció.