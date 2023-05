Eliana Llanguileo busca ser la primera intendenta mujer de Ñorquinco

Ya con la decisión tomada y rubricada por el intendente Félix Moussa de no volver a postularse al cargo que ostenta hasta el próximo 10 de diciembre, al ser consultado el mandatario sostuvo que su sucesora natural es la actual secretaria de gobierno Eliana Llanquileo, quien sostuvo que este nombramiento es un nuevo desafío pero que siente que está a la altura de poder cumplirlo y concretar proyectos para el crecimiento de la ciudad.





Eliana Llanquileo tiene 15 años de trabajo en el municipio de Ñorquinco, donde ingresó desde muy joven y desde entonces se ha ido desempeñando en distintas áreas. Es oriunda del paraje Chacay Huarruca y fue elegida por el comité radical local para ser la candidata a intendente en las elecciones que tendrán lugar el próximo mes de octubre.





Al ser consultado sobre las fechas de elecciones el intendente Félix Moussa explicó: “estamos proponiendo la fecha de octubre, coincidentemente con las nacionales. Ahí estamos viendo a ver quiénes son posibles candidatos de presentarse”, informó el mandatario.

Seguidamente el intendente, referente radical, agregó: “nosotros desde luego ya tenemos una lista semi armada, que va a pugnar por la intendencia y el concejo deliberante, hoy me animo a decir que la candidata a suceder es la compañera que está que hoy de secretaria de gobierno, Eliana”.

Confiamos en que Eliana está capacitada y va a ser una muy buena elección, sostuvo Moussa quien, además, explicó que el comité la propuso y estuvo la decisión de ella de poder llevar adelante un municipio”.





Seguidamente al ser consultada por este nuevo desafío la secretaría de gobierno sostuvo, “hay muchas cosas por seguir trabajando, por el pueblo, la zona rural. Yo vengo de la zona rural, yo soy de Chacay Huarruca y conozco la ruralidad, se de sus problemáticas”.





Juventud y ruralidad

Seguidamente detalló que hace mucho que trabaja en el municipio unos 15 años, “considero que tengo las herramientas y las ganas de trabajar, vamos a apostar mucho por mejorar el pueblo para que sea más lindo, buscaremos una mejor conectividad, también vamos a apoyar a la juventud la zona rural, hay muchos desafíos más para afrontar”.





Haciendo hincapié en la situación de la zona rural y el éxodo de juventud que abandona los campos en busca de un trabajo estable en la ciudad que es una de las preocupaciones que tiene la joven candidata, agrego: “a mí no me la tienen que contar, porque yo lo he vivido, la sufrimos, es difícil la vida en el campo y más cuando no tenés las comodidades es difícil vivir, por eso voy a poner mucho énfasis en atender sus necesidades”.





Más adelante explico que depende mucho del apoyo que también se dé desde el estado, “hoy en día se ve mucho también en el campo que la juventud se está yendo porque no tiene proyectos de vida, entonces ahí hay que apuntar para que también tengan un motivo para quedarse, porque también está complicada la ganadería y el trabajo en el campo por eso es fundamental una política de estado que apunte a apoyar a los jóvenes que eligen quedarse en el campo”, insistió Llanquileo.





La primera mujer intendenta





De ser electa en las próximas elecciones de octubre Llanquileo se convertiría en la primera mujer en ser electa intendente de la localidad de Ñorquincó esto la pone muy contenta y según sostuvo la obliga a redoblar los esfuerzos, “ojalá que los vecinos me den la oportunidad de concretar los proyectos que estamos trabajando con el equipo, que confíen y seguramente que sí voy a ser la primera mujer intendenta de Ñorquincó además nacida en un paraje”, sentenció.