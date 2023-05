Falleció la “Reina del Rock & Roll” Tina Turner

Creadora de éxitos como What's Love Got to Do With It, Proud Mary, River Deep, Mountain High, o The Best. la artista norteamericana dejó una enorme huella en la música mundial.

LA DURA HISTORIA DE VIDA DE TINA TURNER

Nació como Anna Mae Bullock en Tennessee, y pasó sus últimos años en una mansión de más de 24.000 metros cuadrados en Lago Zúrich, y superó muchos obstáculos.

Madre biológica de Craig, fruto de su relación con Raymond Hill, y de Ronald producto de su matrimonio con Ike Turner, también adoptó a Ike Tuner Junior y a Michael, los hijos de su exesposo.

En 2018, Craig, su hijo mayor, se suicidó en su estudio de California.

Físicamente maltratada, emocionalmente devastada y en la ruina económica , alcanzó el éxito por sí misma a sus 40 años, tras alejarse de Ike Turner.