Juliana Bahamonde es la ganadora del primer concurso de locro comarcal

La joven oriunda del barrio Terminal de El Bolsón es la creadora del mejor locro de la comarca andina, a criterio del Jurado, que el pasado 25 de mayo le entregó el primer premio del campeonato de locro.





“Tuve el agrado de que me hayan elegido como el mejor locro de la comarca, así que estoy más que contenta”, aseguró la ganadora del campeonato de locro comarcal Juliana Bahamonde.





Seguidamente la joven cocinera que asegura ser autodidacta en la cocina explicó que fue una muy linda experiencia y agradeció a la gente que confío en ella.







Secretos





Cuando llegó el momento de brindar algún tip o secreto de cómo realizar el mejor locro de la comarca andina Juliana explicó lo básico que hay que tener en cuenta, “No sé si con tanto tiempo de anticipación, pero sí por ahí un día antes empiezo ya con los preparativos, a mí me cuesta un poquito más, me lleva un poquito más de trabajo pero como yo le digo a mis clientes yo me tomo el trabajo de desgrasar todo totalmente, para que no sea esa bomba que te cae malísimo, así que trato de hacer eso que lleva un poquito más de tiempo pero lo hago siempre con satisfacción porque es lo que me gusta, me encanta cocinar así que los disfruto”, confesó Juliana.









Un honor





En relación al momento que vivió cuando los jurados probaron su locro, Juliana explicó que no la pasó tan bien, “en el momento que me presente frente a los dos jurados, mié….., no sé, fue como que se me puso un poquito la piel de gallina. Pero al ver que cuando lo probaron, me miró se sonrió dije bueno, bueno”.





Y finalmente cuando la anunciaron como la ganadora Juliana detalló que solo pensó en su familia, “me sentí contenta por ese lado, la verdad porque tenía a mis compañeros también ahí al lado, éramos varios los participantes, la verdad fue un re honor y estoy muy contenta”.





A mi familia

Juliana siempre detalló que es autodidacta que aprendió a cocinar sola y al momento de dedicarle el campeonato a alguien no dudo: “se lo dedico a mi familia, que ellos siempre están, a mi marido que le tuve pelando zapallo, cortando el mondongo. Pero a toda mi familia y la verdad es que me gusta cocinar y estoy muy feliz”, aseguró.