Mallín Ahogado: conflicto de tierras Sepúlveda–Inalef

“Si la justicia no hace nada recuperaremos nuestra tierra por la fuerza”, aseguraron referentes de la familia Sepúlveda quienes también denunciaron maltratos por parte del fiscal a cargo del caso.





Se cumplen ya tres semanas del conflicto por la tierra de Carlos Sepúlveda, ante esta situación César Sepúlveda, referente de la familia, dialogó con noticias del Bolsón y explicó cómo está la situación, “hasta ahora todavía no hemos tenido ninguna respuesta de parte del fiscal, dos veces nos citaron para una conciliación de las dos partes, las dos veces no se presentaron”, explicó Sepúlveda quien rápidamente agregó que el día jueves (11/5) volvieron para otra mediación, pero no se dio.





Maltratados

Explicando sobre la situación judicial y la no presentación de una de las partes a la mediación convocada por la fiscalía local Sepúlveda agregó que el día jueves volvieron a la fiscalía como habían sido convocados, “vinimos el fiscal nos increpó muy, muy feo, muy mal, nos dijo de todo, que veníamos a patotear. Cosa que no es así, nosotros lo que le reclamamos es que se pueda hacer la conciliación, porque la abogada de la otra parte presentó a las 9 de la mañana una nota donde dice que no se podía presentar porque estaba en Buenos Aires, cuándo hacía una semana que ella ya estaba en Buenos Aires. Entonces nosotros insistimos en que se haga la mediación, porque esto se está dilatando mucho. Ellos están avanzando allá en la chacra y a nosotros no nos dejan ni siquiera mover un palo”, aseguró Sepúlveda.





Título de propiedad





Una de las cuestiones que se consulta en este tipo de litigios primeramente es si alguien de los dos postulantes a la tierra tienen un título de propiedad, cosa que desde ya desde la primera entrevista la familia Sepúlveda viene mostrando documentación de las escrituras, (mismas que hoy mostramos), firmadas en beneficio de Carlos Sepúlveda del cual César y sus hermanos son herederos, “ el fiscal nos informó a nosotros que él quiere la mediación para que la otra parte nos diga a nosotros, en la cara de frente, que nosotros no tenemos documentación. Si nosotros no tuviéramos documentación, no tuviéramos el título de propiedad no habríamos ganado el juicio”, destaca Sepúlveda.













Seguidamente el vecino aportó documentación que acredita la existencia de una escritura en su favor, “ la primera vez que vinimos a fiscalía, Nosotros le dijimos al fiscal mira toda la documentación que tenemos, y el fiscal dijo –a mí los papeles no me interesan– eso nos respondió el fiscal. Acá está toda la documentación para presentarle a ustedes para que ustedes puedan sacar foto y tener pruebas de lo que nosotros estamos reclamando, no es que queremos tomar la tierra”, enfatizó.





En otro párrafo explicó que la familia está reclamando siete hectáreas y dos áreas, “esas son las tierras nuestras, que fueron siempre, que las vamos a repartir en los herederos, porque hubo un juicio anterior, porque que mi papá fue estafado por el señor José Sáenz, el hijo reconoció que el papá había estafado a mis viejos, se hizo el juicio, se ganó, se hizo el sucesorio, se hizo todo, incluso yo hablé con Cristina Coronado, (quien ocupa desde el 24 de abril la tierra), la primera vez fui y le dije mira recuperamos el campo, –Uh qué bueno viejito– dice, –yo te ayudo–, dice –yo te ayudo, me encanta–, yo me críe ahí con mi papá me crié con ellos, eran mis vecinos”.

No queremos vender

“Nosotros ya el día que ustedes quieran pueden ir a ver, se está construyendo, se está arreglando la casa, más arriba hay una platea que hicimos, vamos a construir, ya este fin de semana llevamos materiales vamos a empezar a construir porque ya nos cansamos de esperar”, aseguró Sepúlveda.





Vamos a recuperar la Tierra





Finalmente, César Sepúlveda explicó que están cansados de la fiscalía, como de la actitud de la familia Inalef por lo que sentenció de no tener respuestas en la próxima semana van a recuperar compulsivamente la tierra que les pertenece, “ellos no dan tregua a que nosotros podamos hablar, no quieren hablar y lo único que dicen: –No, acá no entra nadie, acá si va a correr sangre, corre sangre–”, relato Sepúlveda.

De igual manera el vecino aseguro: “si nosotros hubiésemos querido sacarlos a la fuerza ya lo hubiésemos sacado, nosotros somos 60 y ellos son 4 o 5, pero como hay mujeres hay que respetar un poquito”, además afirmó: “nosotros ya hablamos entre toda la familia, y dijimos que si no hay respuesta esta semana que viene, que dijo el fiscal que iba a haber una conciliación, nosotros vamos a sacarlo a la fuerza, porque si esperamos a la justicia vamos a llegar al 2024, 2025 como ha pasado en otros lados y no vamos a poder seguir viviendo”, sentenció.