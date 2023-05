Ya se perfila la temporada 2023 en el cerro Perito Moreno

Con las primeras nevadas caídas en toda la región, el cerro Perito Moreno ya se vistió de blanco y comienza a delinear lo que será la temporada de esquí 2023, asegurando que es el centro deportes invernales más económico de todo Latinoamérica. Además, cuenta nuevamente con 24 km de pistas esquiables y diversos tipos de actividades para toda la familia, aseguró el director de deportes invernales Julián Rudolph.





Con las primeras Nevadas del Invierno ya blanqueando las montañas y pronósticos muy alentadores, el director de deportes del centro invernal Cerro Perito Moreno, Julián Rudolph, aseguró que está todo preparado para que esta temporada vuelva a ser un éxito, “estamos en mayo ya con mucha nieve y sobre todo con pronósticos alentadores de nieve. Así que estamos muy contentos, empezando a abrigarnos mucho y a preparar el invierno 2023”.





El más accesible





Históricamente el cerro perito Moreno Se presenta como uno de los más accesibles económicamente para una familia que quiera disfrutar del deporte blanco y en esto hizo hincapié el director de deportes invernales quien además destacó que un valor agregado es la preventa que se viene realizando desde noviembre, “En parte la preventa que arranca desde noviembre busca esto, sobre todo que el público empiece a familiarizarse con anticipar su compra, y poder prever su viaje ya desde noviembre. Entonces ya van varios meses de preventa, seguimos con la preventa y una vez consolidada la temporada y su apertura los precios van a seguir siendo competitivos y sobre todo con una oferta consolidada con muchos kilómetros servicios en el cerro y con un destino que es El Bolsón que los va a recibir de brazos abiertos”, detalló.









Consolidado





Ya con un centro de deportes consolidado en toda Latinoamérica Rudolph explicó que ahora es momento de que el turista llegue y pueda disfrutar de todo lo que se le ofrece, “desde el día 1 tenemos 24 km esquiables, tenemos 16 pistas, tenemos puntos gastronómicos, tenemos servicio y El Bolsón está cada vez más lindo. El Bolsón tiene gastronomía, tiene alojamientos y tiene un lugar para poder recibir al turismo nacional y de a poco también el turismo internacional”, aseguro el director de deportes invernales.









Osorno y Puerto Montt, pero también nacionales





En otro párrafo de la entrevista el director de deportes se refirió a la llegada de los turistas trasandinos sobre todo aquellos que viven en Osorno y Puerto Montt donde hay que poner la mirada que son los que pueden llegar a utilizar las cabañas de nuestra localidad como un punto de llegada, pero siempre remarcando que el turismo nacional es el fuerte al que apunta este centro de deportes, “Tenemos a Chile acá al lado y El Bolsón tiene una oferta que puede ya recibir a ese público en el invierno también y puede darle un servicio de calidad”, aseguro. Además, remarcó que el año pasado nos empezaron a visitar algunos turistas uruguayos así que seguramente se replique este año y de a poco vamos apuntando al turista brasilero que nos elige, “el foco más importante me parece que es el turismo nacional, que viene a elegir El Bolsón, que no solo lo viene a elegir en el verano sino que en invierno, porque tiene una oferta súper interesante y que va a quedarse no solo un día o tres sino que con la oferta que le estamos dando puede quedarse una semana a recorrer El Bolsón y la comarca andina”, explico Rudolph.