28 de junio: día Internacional del Orgullo LGBT

Cada 28 de junio se celebra en todo el mundo el Día Internacional del Orgullo LGBT. Si bien esa es la fecha establecida, desde hace un tiempo durante todo el mes de junio se llevan adelante actividades conmemorativas que buscan promover la tolerancia e igualdad. En una charla mano a mano con la delegada de la secretaría de igualdad y género Coti Pozzi explicó que las identidades son incuestionables y que son muy subjetivas, “que cada quien construye su identidad desde su propia idea”, no se deben cuestionar las identidades de otras personas; afirmó.









La fecha alude a la revuelta en el bar neoyorquino Stonewall Inn en 1969, cuando personas trans, gays y lesbianas respondieron a una razzia por parte de la policía con monedas, botellas y piedras. Los disturbios se extendieron durante varios días y marcaron el inicio del movimiento moderno por los derechos LGBTIQ+ en todo el mundo.





Por esta razón, todos los años se llevan a cabo movilizaciones que consisten en desfiles en donde los integrantes de la comunidad LGBT adoptan esto como una de las múltiples formas de expresión. A este espacio acuden personas de distintas identidades sexuales que muchas veces son discriminadas, como gays, lesbianas, bisexuales, transexuales, entre otros, solicitando respeto y rechazando cualquier tipo de intolerancia.









En El Bolsón dialogamos con Coti Pozzi quien es delegada de la secretaria de igualdad y género de la zona andina, “Personas que pertenecemos al colectivo de la diversidad sexual es muy importante este día es un día de visibilidad es un día para poder pensar en todo lo que se construyó y también seguir trabajando para todo lo que falta”, explicó Coti.





Además, remarcó que en nuestro país hay muchas leyes que garantizan derechos, “vamos por el cambio cultural, entonces ese es nuestro trabajo aparte de acompañar y asesorar a las personas”.

Sociedad empática

En otro párrafo le consultamos a Coti si la sociedad del Bolsón es realmente empática o queda tan solo los enunciados de la buena onda el amor y la paz, “hay muchas cosas que cambiaron, siempre decimos que siempre falta un poquito más. Es muy difícil también poder pensar en una sociedad que muchas veces fue construida, que nos criaron de una forma entonces poder visibilizar otras identidades y poder cuestionar también que no todo es blanco y negro, que no todo es binario es difícil pero no es imposible. Hay que ir charlando todo el tiempo, todos los días y poder visualizarlo”, expresó.





Identidades incuestionables

Si bien se ha desandado un camino muy importante, todavía quedan cuestiones que debemos madurar, en tal sentido la delegada expresó, “yo creo que lo que falta es aceptar que todas las personas tenemos identidades, que esas identidades son incuestionables y que son muy subjetivas, que cada quien construye su identidad desde su propia idea. Hablo de lo personal y no debemos cuestionar las identidades de otras personas, porque hay una ley también que garantiza que las identidades no son cuestionables, es la ley de identidad de género que hace 11 años que se aprobó en este país, entonces me parece que eso nos falta trabajar un poco”, aseguro Pozzi.