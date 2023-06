Desabastecimiento: preocupa el faltante de insumos de primera necesidad

Ir a algún supermercado hoy en día es toda una odisea, no solo por lo que uno va a gastar al momento de pasar por la caja, sino tratar de conseguir los productos que son de primera necesidad. Desde hace un tiempo nos acostumbramos a ir consumiendo segundas y hasta terceras marcas, hoy la escasez en distintos productos básicos hace que nos conformemos con lo único que hay.





Noticias del Bolsón diálogo con el empresario supermercadista Juan Carlos Martínez y le consultamos si es que en realidad esta situación se da por la gran cantidad de chilenos que están pasando a la Argentina a comprar productos alimenticios pagando hasta un tercio de lo que cuestan en su país de origen, “efectivamente se nota que han aumentado las ventas a chilenos, en menor escala por ahí que lo que se nota en otras ciudades fronterizas, pero los negocios que están sobre ruta ya lo vienen notando hace bastante tiempo. por la parada de los camioneros chilenos o de los viajantes o de los que están paseando, que paran hacen sus compras y siguen de regreso hacia su país”, aseguró Martínez.





Rápidamente explicó que en el caso de los camioneros chilenos hacen una buena compra de mercadería en nuestra zona y por ahí lo hacen cuando van hacia el lado de Punta Arenas y cuando regresan de nuevo hacia Chile, “entonces la compra es doble porque realmente van llevando mercadería hacia los dos puntos de Chile”.









Subsidio





Seguidamente al ser consultado el empresario supermercadista sobre si en realidad la avalancha de compras que realizan los vecinos chilenos genera este desabastecimiento o hay en realidad un problema de fondo con la economía Argentina Martínez explicó: “hay un problema de producción en Argentina desde hace tiempo. ¿Por qué?: Porque a la fábrica le obligan a tener un precio cuidado y a los productores primarios también le obligan a tener un precio cuidado, pero ese precio cuidado si se va a vender al exterior o se va a ir gran parte al exterior, deja de funcionar justamente el motivo por el cual fue creado”.





Además, agregó que este gobierno siempre ha errado el punto de salida, “no se puede subsidiar un producto. Vos tenés que subsidiar al que lo necesita porque hay gente que no necesita comprar un aceite subsidiado, hay gente que sí pero justamente el que tenés que atender es al que necesita, cuando vos subsidias directamente el producto generar estas diferencias que son tremendas, vos vas a Buenos Aires por ejemplo y un restaurante que a uno le cuesta pagarlo vos ves que los extranjeros la pagan con la propina el 30% de lo que cuesta en el exterior, entonces esa distorsión es lo que nos genera esta situación. Estamos en un país con valores muy bajos, con ingresos muy bajos, prácticamente en lo más bajo de la historia que yo recuerde. Entonces eso genera una problemática, esto pasó con la garrafa y pasó con el combustible”, explicó Martínez.





Solo de compras





En otro párrafo el empresario se refirió a cómo el vecino chileno llega a la Argentina para abastecerse de productos a muy bajo costo sin siquiera gastar en una noche de alojamiento, “ese es un efecto justamente que es cuando vos vas a otro país a comprar el aceite o a comprar la harina o a comprar el tomate o el fideo, es porque realmente la economía no está bien, hay alguna problemática. Nosotros, durante mucho tiempo viajamos a Chile a comprar productos, pero eran unas mini vacaciones, un mini tour que uno hacía iba un día a un restaurante, uno o dos días de hotel, hacía las compras necesarias y le dejaba un valor agregado al país. En este caso la problemática que tenemos es de que al país no le deja nada, porque justamente se llevan un producto subsidiado que costaría mucho más producirlo y hacerlo entonces el país está perdiendo ingresos con la venta al extranjero”.





Con todo, sostuvo que a su criterio habría que tratar de ver cómo se organiza para que justamente dejen un valor agregado en el país, “si vos decís, bueno pasa una noche de hotel, van al restaurante, generan un movimiento extra no estaría mal, el 80 al 90% de los chilenos lo que hacen es venir comprar temprano y salir en el mismo día, entonces lo único que cargaron es la mercadería, que les conviene, el precio del combustible que le conviene, y se vuelven a su país o sea que eso habría que ver la forma de que dejen un valor agregado a nuestro país”, insistió.









10% de descuento a los locales





Ya en el tramo final y consultado sobre la propuesta del gremio gastronómico que realizará en San Carlos de Bariloche pidiendo que los locales tengan un 10% de descuento al momento de adquirir los productos Juan Carlos Martínez dejó en claro su postura, “a mí me parece bien que peleen por un 10% de descuento, pero creo que no tendría nada que ver, no tiene ninguna connotación con el tema de los chilenos, porque a ver: el comercio no gana más por venderle a un Chileno o a un Argentino, es exactamente lo mismo. Ahí hay una problemática de creer de que los productos que están con precio subsidiado, que están con un precio bajo, realmente estamos todos ajustados porque el margen hay que achicarlo tanto el fabricante, como el distribuidor, como nosotros que somos los que le vendemos al consumidor final, el último eslabón de venta. Me parece bien que se peleé por un descuento, pero no tendría nada que ver una cosa con la otra, no ganamos más por venderlo a un chileno o no gana más el comercio de Bariloche por venderlo en Chile o en Argentina”, aseguró.