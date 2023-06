El Bolsón se prepara para una velada pugilística internacional

Será el próximo sábado desde las 20:30 horas en el polideportivo municipal donde pugilistas locales se medirán con sus pares llegados desde distintas localidades de Chile. Se prevén al menos 14 combates.





Esta mañana Noticias del Bolsón dialogó con el organizador del evento Pocho Mariluán, quien detalló: “este fin de semana tenemos un encuentro internacional de boxeo. Así que estamos con muchas ansias esperando el día, sobre todo porque es complicado en este tiempo traer gente de Chile, por el clima, así que estamos rogando que no nieve para que puedan pasar”, sostuvo el organizador.





Seguidamente Pocho agregó que vienen ocho boxeadores chilenos a enfrentarse con boxeadores argentinos, “es un cruce bastante lindo a donde tenemos en la pelea de fondo un pibe de la escuela municipal Dilan Bachman que va a pelear con un chileno, y la de semifondo también un pibe de acá, campeón provincial que se llama Gabriel Rosa, también contra un chileno así que tenemos las peleas principales entre los chicos de la escuela municipal junto a los chilenos” confirmó.





40 participando y 35 en espera





Más adelante Mariluán destacó que desde hace mucho tiempo viene trabajando en la escuela municipal de box no solo de El Bolsón sino también de la localidad de El Hoyo, pero particularmente aquí en El Bolsón a pesar de contar con un espacio hay muchos chicos en lista de espera, “hace muchos años que yo vengo con escuela municipal de boxeo, acá y también en El Hoyo donde hoy en día seguimos practicando en el zoom de cultura”. y agregó que siguen trabajando, “la remamos, la luchamos día a día. Este es un deporte en el que hay muchos chicos que quieren participar, en este último tiempo se arrimaron muchos más, pero es un deporte que tiene poco espacio, tenemos 40 pibes acá en la escuela municipal de El Bolsón y tenemos 35 en lista de espera. Entonces se hace lo que se puede, tenemos un salón ahí en el polideportivo donde podemos recibir a todos esos chicos, gracias al buena voluntad del secretario de deportes Sebastián San Martin”, reconoció el entrenador y organizador.





14 combates





Finalmente, el entrenador y organizador de este combate internacional destacó que serán 14 las peleas a desarrollarse, “son 14 peleas, es muy probable que después se termine cayendo alguna pelea en el pesaje, la primera pelea que tiene el boxeador es la balanza. Cuando llegan acá muchos vienen fuera de categoría y lamentablemente el boxeo es un deporte que se exige mucho las categorías, estudios médicos y las licencias al día, si no no pueden pelear. Un chico que no tiene licencia no puede pelear así que por ahí por ese motivo muchas peleas se caen”, aseguró.





Finalmente, Mariluán confirmó que el lugar es el polideportivo de El Bolsón el sábado 10 de junio a las 20:30 horas, “queremos largar directamente a las 9 en punto, porque como son muchas peleas queremos terminar temprano”.





La entrada es popular y tiene un valor de $800 anticipada y $1000 en puerta, “es para que pueda ir toda la familia a disfrutar alentar a nuestros púgiles” detalló, al tiempo que confirmó que también habrá servicio de buffet.