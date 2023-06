El Foyel: padres, docentes y alumnos de la escuela 181 se manifestaron sobre la Ruta 40

Fue durante la mañana de este jueves que un grupo de integrantes de la comunidad educativa de la escuela 181 del paraje El Foyel se manifestaron realizando cortes intermitentes al tránsito en la ruta nacional 40. Esto se podría repetir durante la jornada de mañana viernes de no haber una respuesta satisfactoria al pedido que realizan los padres de que se reinicien las clases.





En diálogo con noticias del Bolsón Piré Meli, una de las mamás de los 38 alumnos de la escuela, sostuvo que la empresa ha ido dilatando los tiempos para poder entregar la obra, que en principio era por tres días y luego se fue postergando y ya llevan prácticamente un mes dejando a los estudiantes sin clases.





De igual manera la mamá explicó que en realidad no saben si es que falta el pago del ministerio de educación hacia la empresa o la empresa no está cumpliendo con lo que tiene que hacer, habida cuenta de que hace días no llega al lugar para continuar con las obras.











Hoy llegan





Más adelante la directora del establecimiento educativo Mabel Muñoz explicó que se esperaba que en horas del mediodía que llegara personal de la empresa para poder terminar con el sistema eléctrico, que es lo que estaría restando para culminar la obra y que a partir de allí los chicos podrían volver a las clases.





Contenido pedagógico





Al ser consultada la directora de la escuela sobre si los niños están recibiendo algún tipo de contenido de manera virtual explicó que se están reforzando contenidos a través de la red de WhatsApp que tiene la escuela, pero mucho más no pueden hacer porque incluso la conectividad es muy mala, y no se pueden dar nuevos contenidos.





Apoyo al reclamo





En tanto los conductores, en su mayoría, apoyaron el reclamo y recibían el planfleto que le entregaban los padres de buen agrado. Salvo un chofer de una de las empresas de combis que traen turistas a El Bolsón, que se notó un poco ofuscado, el resto de los conductores apoyaban el reclamo.