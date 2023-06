El Hoyo: la madre es la candidata a vicegobernadora del GEN y el hijo el candidato a intendente

Se trata de Nancy Lobos, conocida comerciante de la localidad, quien fue elegida como compañera de fórmula de Oscar Petersen por el partido Generación para un Encuentro Nacional; y de Oscar Lobos, de oficio albañil, quien competirá en la instancia local con un proyecto “transparente como el agua”. Se trata de Nancy Lobos, conocida comerciante de la localidad, quien fue elegida como compañera de fórmula de Oscar Petersen por el partido Generación para un Encuentro Nacional; y de Oscar Lobos, de oficio albañil, quien competirá en la instancia local con un proyecto “transparente como el agua”.

A su turno, Nancy Lobos marcó su esperanza de que “la cordillera deje de ser el patio trasero de provincia y es el momento de ponerse los pantalones largos. Somos la región que queda olvidada no solamente en los armados políticos, sino que después pasa con las rutas, con los servicios. Quedamos aislados en todo y tampoco se nos escucha en Fontana 50 porque la prioridad siempre está puesta en la costa”.

El sábado por la noche, durante un acto que contó con la presencia de Oscar Petersen y los candidatos a diputados provinciales Rosana Etcheverry y Roberto Campos, también fueron presentados los candidatos a concejales Lorena Mansilla, Elián Mancilla Aguilera, Eva Gutiérrez, Jorge Cotaro, Malvina Encina, Oscar Ortega y Ana Castro.

Refiriéndose al ámbito doméstico, Nancy Lobos señaló que su negocio (ubicado en el paraje Rincón de Lobos) “es la caja de resonancia de muchos de los problemas que aquejan a la localidad de El Hoyo. Acá escucho a los maestros, médicos, enfermeros, brigadistas, siempre está la posibilidad de charlar con el vecino común”

A modo de ejemplo, graficó que “todos hablan del turismo, pero creo que primero tenemos que mejorar los caminos y los servicios. Desde que tengo uso de razón vengo escuchando que firman convenios para asfaltar desde el puente Salamín hasta Puerto Patriada, pero pasan los años y no vemos nada. Esto en verano es una nube de polvo constante y la ruta llana de pozos”.

“Cuando estuve en la junta vecinal –recordó-, pedimos una senda para que puedan transitar los vecinos a pie, los que andan a caballo o en bicicleta, pero en lugar de hacerla terminaron ensanchando el camino. También es urgente otro puente sobre el río Epuyén, porque cada verano es un embudo con la gente que entra a Puerto Patriada y no hay una salida de emergencia apropiada para el caso de una emergencia, como los incendios forestales”.

Enseguida reconoció que “fue el hijo quién convenció a la madre para que sea candidata”.

A su turno, Oscar Lobos, de 34 años y “nacido y criado en El Hoyo”, destacó que “tengo muchas ganas de trabajar por mi pueblo, porque año tras año vemos la necesidad de cada vecino. Escuchamos a la gente y hay situaciones graves que son urgentes de atender. Estamos en el 2023, pero parece que en vez de ir para adelante, vamos para atrás”, aseguró.

Acerca de los proyectos que quisiera concretar para la localidad, señaló que “desde chico uno siempre sueña con algo grande. Recorro cada rincón y no entiendo cómo es que teniendo tantos recursos no se les da utilidad. Me gustaría vivir en un pueblo donde la gente pueda disfrutarlo y que no haya vecinos padeciendo para ganarse el pan de cada día”.

Valoró que “a aquellos jóvenes que no tienen estudio o alguna herencia, se les cierran muchas puertas. En mi caso, gracias a Dios tuve la fortuna de aprender muchos oficios y me pude defender en la vida, he hecho desde parquización hasta empleado de comercio”.

Concluyó remarcando que “todos tendríamos un futuro mejor si nos ponemos de acuerdo”.