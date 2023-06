En el día del escritor, entre duendes y hadas dialogamos con Tato Affif

Tato es Abogado de profesión, pero desde hace más de 20 años profesa el amor por los libros a través de la escritura tiene publicados una veintena ejemplares, todos dedicados al género fantástico donde nos enseña de hadas y duendes. En el día del escritor les presentamos a uno de los más prolíferos y reconocidos de la comarca andina Tato Affif.









Como siempre de buen genio y con una amplia sonrisa el abogado renacido en escritor nos recibe y nos cuenta que siente un día como hoy, “en realidad es un día súper lindo, es un día en el que uno también va recibiendo así como efecto y diferentes saludos y está bueno y es un día también que nos llama por ahí a la reflexión sobre todo teniendo en cuenta estos momentos que son tan bravos en un montón de cosas y a veces lo difícil que es poder llevar adelante un proyecto que tenga que ver con la literatura” aseguro Tato.





5 años pasaron antes de publicar su primer libro





Rápidamente el escritor más prolifero de la comarca destaco que él siempre va poniendo el foco y la energía, sabiendo que los proyectos se pueden lograr, “por ejemplo cuando uno va recorriendo diferentes ferias o espacios culturales y se pone a charlar con la gente casi como que caen en algunos lugares comunes y te preguntan ¿vos cómo hiciste? y bueno uno se pone a charlar le va contando un poco sus comienzos, porque eso es algo que uno nunca tiene que olvidar, Cómo es que arrancó y lo difícil que fue y los caminos que fue recorriendo”, reflexionó Affif.





Yo no lo cuento mucho lo otro





Al momento de consultarle cómo pasó de ser abogado a escritor Tato se sorprende y nos cuenta, “yo todavía no lo puedo explicar muy bien, pero sí en realidad a mí me parece que todas las disciplinas terminan ayudando a enriquecer a una persona y bueno por ahí el momento en el cual uno se tenía que expresar no fue a través de los tribunales si no fue a través de la literatura”.









Esperando el llamado de Disney





Finalmente al ser consultado el escritor sobre qué le falta para culminar esta exitosa carrera de literatura que lleva adelante no dudó en pensarlo y nos contó que solo espera el llamado de la producción de Disney, “Yo solo quiero que me llamen de Disney para avisarme que van a producir uno de mis libros, que me digan –este libro lo vamos a transformar en una película– y que luego me inviten a mí y a toda mi familia a ver el avant premiere en primera fila y con eso yo ya estoy”, reconoció el escritor con una mirada llena de sueños que muchas veces es lo que hace falta para no perder las ganas de escribir y de seguir llevando ilusión y fantasía en cada una de las páginas que llena con su arte.