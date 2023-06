Enfermedades respiratorias: el hospital de área de El Bolsón toma nuevas medidas sanitarias

En una rueda de prensa realizada esta mañana en el hospital de área del Bolsón la directora del nosocomio Mirna Lamberto dio precisiones sobre la situación epidemiológica respecto a las enfermedades respiratorias que estamos atravesando. Se suspende la atención del control del niño sano, se solicita a la población el uso consciente de la guardia de emergencias y se prohíbe la visita a pacientes internados.





Esta mañana la directora del hospital local Mirna Lamberto junto a un grupo de profesionales realizaron una rueda de prensa donde explicaron la situación sanitaria imperante, “ya vinimos trabajando posterior a la organización del verano sobre Cómo íbamos a afrontar la época invernal con el aumento de casos respiratorios, esto es propio de cada año y se ve un aumento que arranca en mayo junio”, explicó la directora.









Rápidamente agrego que la realidad es que no es una situación diferente que el resto de la provincia y del país, “frente a eso lo que hicimos a través de del equipo de gestión del hospital y de los diferentes servicios ya sea la guardia, el departamento atención primaria, pediatría y el resto de servicios es cómo íbamos a fortalecer la atención en el aumento de casos de infecciones respiratorias agudas, graves y la ocupación de camas”.









Sala completa





A su tiempo la doctora Karina Casio pediatra del hospital destacó que ha aumentado con una proporción importante la consulta por niños con enfermedades respiratorias, “antes veíamos quizás un niño en la consulta respiratoria, ahora está aumentando entre 15 a 20 niños por día y en cuanto internación hoy tenemos nuestra capacidad de internación ocupada con niños que tienen hipoxemia que son aquellos que necesitan dentro de la internación oxígeno, donde nosotros manejamos lo que es bajo flujo. Si el niño necesita alto flujo nosotros tenemos la derivación al hospital zonal o a lugares privados de San Carlos de Bariloche, que es lo que estamos haciendo”, confirmo.





Nuevas medidas





En virtud de la situación que se está observando Casio confirmó que, durante los meses de junio, Julio y posiblemente también el mes de agosto se han suspendido los controles de niños sanos, salud escolar y todas las que son consultas programadas, “esto es para evitar que en la sala de espera un niño sano esté expuesto”. Ante el aumento de las consultas de infecciones respiratorias también se han organizado consultorios de demandas por donde van a ingresar niños a través del sistema FOS por turnos. Además, explico que otros pacientes ingresarán por guardia donde el médico de guardia verá que es un paciente que no que no amerita que en ese momento lo vea la guardia sino el pediatra que está en consultorio.





Se trata de un virus





Con todo la profesional explicó que se trata de un virus sincitial, (el virus sincitial respiratorio causa síntomas similares al resfrío en adultos y niños, pero puede ocasionar problemas serios en bebés), es bastante agresivo en los niños menores de 2 años y el virus influenza que ese toma un poco edades pequeñas pero también toma la edad entre 3 a 6 años, son las más afectados, “estos cuadros dan fiebre y a veces la fiebre no es lo que tendría por lo cual traer la mamá hacia la guardia, la fiebre hay que tratar de bañarlo, bajarle la fiebre ya sea con Paracetamol, Dipirona, Ibuprofeno y si uno ve que el niño bajando de la fiebre el primer día come juega está tranquilo no está agitado puede esperar; de lo contrario si traerlo a la guardia”.





Finalmente, desde el hospital de área de El Bolsón también confirmaron que están suspendidas las visitas a los pacientes internados en virtud de que si bien hay áreas especiales donde se contiene a los niños enfermos esto genera un tránsito que pone en riesgo no solo al que viene de visita sino también a la persona que está internada.