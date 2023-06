Extrema precaución por presencia de tramos con nieve en la RN40 entre Bariloche y El Bolsón

El Ministerio de Obras Públicas de la Nación, a través del 20º Distrito Río Negro de Vialidad Nacional, solicita a los conductores extremar las medidas de precaución al transitar por la ruta nacional Nº40, entre Bariloche y El Bolsón, debido a la presencia de tramos con baja adherencia por presencia de nieve sobre la calzada en las zonas altas del recorrido (Pampa del Toro y La Veranada). La portación de cadenas es obligatoria.





Las nevadas en las zonas altas continuarán de forma intermitente y con diferentes intensidades durante todo el día y luego se pronostica el ingreso de un frente frío con heladas intensas que puede afectar las condiciones de transitabilidad del fin de semana en la zona cordillerana de Río Negro.





Vialidad Nacional solicita a los conductores circular a baja velocidad, evitar realizar maniobras de adelantamiento cuando las condiciones de adherencia no son buenas y no detenerse sobre la calzada. Además, se recomienda no circular en horario nocturno y recuerda que es obligatorio llevar las luces bajas encendidas.