“Hay otro candidato que quiere ser gobernador y nunca manejó ni una bicicleta”, aseguró Juan Pablo Luque.

El actual intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, se diferenció de Mariano Arcioni y destacó su visión sobre “la importancia de la gestión y la experiencia para llevar adelante un proyecto político exitoso en la provincia”.





Abogado, de 42 años, ha desempeñado diversos roles a lo largo de su carrera. Fue asesor letrado de la oficina de Defensa del Consumidor de Comodoro Rivadavia y también ocupó la presidencia del reconocido equipo de básquetbol Gimnasia y Esgrima, que compite en la Liga Nacional.





El candidato a gobernador del frente “Arriba Chubut” destacó los logros alcanzados en Comodoro Rivadavia, incluyendo “la disminución de los índices de inseguridad y el desempleo”, que atribuyó “a políticas de diversificación productiva y al manejo eficiente de los recursos”.





Remarcó que “la educación es provincial, la salud es provincial, las políticas sociales deben ser provinciales también. Gracias a políticas que hemos llevado adelante, Comodoro ha bajado los índices de inseguridad de una manera estrepitosa, éramos la ciudad con mayor índices de asesinatos por habitante, más que Rosario. Hoy esos índices no existen, van de la mano de ser la segunda ciudad con menor desempleo en Argentina”.





“Hay que saber gobernar y tener experiencia en administrar –agregó-. No es que esto lo heredamos, venimos construyendo una ciudad que no tenía esta realidad. Pero nosotros nos dedicamos primero a luchar por lo que creíamos que era justo, y segundo administrar recursos que generen y derramen una economía, en donde su mayor presupuesto, logramos que el mayor ingreso de ese presupuesto de esos ingresos sean recursos genuinos de los comodorenses, no de las empresas petroleras ni de la coparticipación”.





En consecuencia, se siente en la ventaja ante sus adversarios políticos al tener experiencia en haber manejado situaciones de crisis y emergencia: “También soy el único que tiene la posibilidad porque tengo equipos y tengo formación de trabajo en la administración pública y con casos de éxito para mostrar”, valoró ayer en una nota con Red 43 en su visita a Esquel.





Insistió con que “la gente quiere saber quién va a gobernar y quién tiene la credibilidad real, la experiencia en la formación de equipos por haber administrado alguna vez algo. Hay alguien que todavía no manejó ni una bicicleta y ya quiere ser gobernador de la provincia”, ironizó.





No obstante, reconoció “la complejidad de los problemas salariales y los convenios colectivos en el Estado chubutense”, aunque subrayó “la importancia de contar con especialistas en la materia y mejorar los recursos económicos para garantizar sueldos”.





Con todo, adelantó que “más allá de ganar una elección, tenemos que convocar a los distintos actores que tengan responsabilidad y que tengan una intención realmente de vivir en una provincia mejor”.