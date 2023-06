Lago Puelo: impugnaciones contra Iván Fernández, “Tienen miedo”.

El apoderado del Partido del Trabajo y del Pueblo, Sebastián Oliva, indicó esta mañana que “tienen miedo de enfrentar a Iván Fernández en las urnas ya no saben a qué mecanismo recurrir para frenar su candidatura”.





Indica taxativamente que “los integrantes del Tribunal Electoral Municipal, que responden a las directivas expresas de los dirigentes políticos de los partidos Crecer, PLICH, PRO y UCR, acaban de llevar una interpretación antojadiza que pretende evitar que la boleta de nuestro espacio político llegue a las urnas el próximo 30 de julio.





Estos personajes creen ser más idóneos que los jueces que libraron sentencia habilitando a ejercer cargos públicos a nuestro candidato. Una actitud patética y antidemocrática que no se sostiene ni con alfileres y que tiene como intención quitarle el derecho a la gente de elegir a un candidato fuerte como Iván Fernández.





Cuando se enteraron que nuestro líder confirmaba su candidatura comenzó la persecución, y desde entonces basan sus campañas en injurias, calumnias y no dejan de difamar de manera sucia y pornográfica utilizando un batallón de perfiles falsos (trolls) en redes sociales y algunos mercenarios pagos de la desinformación que no pararon de inventar y repartir todo tipo de falacias. Esa es su campaña, sucia, sin propuestas.





Ahora intentan proscribir a nuestra propuesta política encabezada por Iván Fernández porque saben que pierden en las urnas, ya han hecho sus falsas encuestas y saben que pierden, no les dan los números, no llegan y por eso no nos quieren enfrente, no se animan a competir con nosotros, a competir democráticamente con Iván Fernández.





Sepan los vecinos que estos actores son totalmente parciales y que no nos quedaremos de brazos cruzados porque Lago Puelo no se merece que estos mercenarios decidan por encima de la voluntad popular sin ningún tipo de argumento válido.





A los amigos que comparten nuestro espacio, a los militantes de cada barrio, de cada paraje, a los comerciantes y emprendedores que nos han manifestado su apoyo, a los trabajadores de todos los sectores productivos y turísticos de nuestra localidad, a los jóvenes que motorizan la nueva oportunidad de reconstruir Lago Puelo les comunicamos que ahora más que nunca utilizaremos todas las herramientas de la justicia para que el domingo 30 de Julio el pueblo pueda elegirnos libremente y así volver a soñar con el Lago Puelo que queremos”, concluyo Sebastián Oliva.