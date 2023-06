Lago Puelo: la presidenta del tribunal electoral municipal explicó el porqué de la impugnación a Fernández

A poco más de un mes de las elecciones donde se definirían las autoridades que deberán manejar los destinos de la ciudad de lacustre y con la determinación del tribunal electoral municipal de hacer lugar a las impugnaciones presentadas contra el ex intendente y actual candidato Iván Fernández la presidenta del cuerpo, Paula Vera, explicó Por qué se tomó esta determinación.









El día 16 de junio recibimos la primera presentación de impugnación sobre la candidatura del señor Iván Fernández para intendente municipal y el día 21 de junio recibimos una segunda presentación de una impugnación al candidato a intendente señor Iván Fernández por los dos los dos por el mismo motivo, detallo la presidente del tribunal electoral municipal del Lago Puelo Paula Vera.

Al explicar los motivos de las presentaciones la doctora agrego, “lo que aducen en sus presentaciones van directamente a la carta orgánica municipal y dicen que en el artículo 34 dice que se considera que atenta contra el sistema democrático todo funcionario público que cometiere delito doloso en perjuicio del estado quedando inhabilitado a perpetuidad para desempeñar en el mismo, sin perjuicio de las penas que se pudieran corresponder. Esto es lo que dice el artículo 34 de la carta orgánica municipal yo lo que quiero aclarar es que el señor Iván Fernández cuando presenta los requisitos uno es la presentación del registro de antecedentes penales, el cual dice que él ha cumplido la pena y que también que él está habilitado o sea para ejercer cargos públicos, por eso desde el tribunal electoral municipal nosotros oficializamos su lista. Una vez que fue oficializada la lista ingresan las impugnaciones y las dos personas van por el artículo 34 de la carta orgánica municipal”, aseguro Vera.





¿Como se llegó a la impugnación?

En este punto la doctora relato como fueron las acciones, “primero se delibera, la primera impugnación que fue por voto, yo soy la presidenta del tribunal electoral y tenemos cinco vocales que son los titulares o sea nosotros votamos para eso. Entonces en la primera presentación tres personas votaron en forma afirmativa y dos en forma negativa, cuando vamos a tratar la segunda presentación hay dos personas que votan a favor, dos personas que votan en forma negativa y una abstención y en esa instancia quien toma la decisión fui yo”, confirmo la presidenta del cuerpo.

Fernández puede ser candidato o no, de acuerdo a las impugnaciones tuvo que decidir el tribunal electoral municipal. Ahora lo que t tendrá que hacer su apoderado es apelar al superior tribunal de Justicia esta resolución y quién va a resolver va a ser el superior tribunal de justicia.

Finalmente, la presidenta confirmó que quien lo avala para ser candidato es la justicia la misma que deberá trabajar si da lugar o no a las impugnaciones presentadas Cabe destacar que es la justicia lo habilita durante el año 2020 y según detalló la presidenta de la junta electoral municipal la carta orgánica del Lago Puelo data del 2019.





Incompatibilidad. Ética





Más adelante también le consultamos a la presidenta de la junta electoral municipal si ella al ser candidata a concejal en otra localidad, (El Hoyo), su cargo en la junta electoral municipal de Lago Puelo no está de alguna manera reñido con alguna incompatibilidad o por lo menos por una cuestión ética debería dar un paso al costado hasta que terminan las elecciones a lo cual la funcionaria destacó que ella es jueza de paz suplente y en virtud de esto automáticamente la carta orgánica la confiere con el cargo de presidenta de la junta electoral municipal y que no está representando, en ese ámbito, a ninguna fuerza política por lo que no hay ninguna incompatibilidad y en lo personal entiende que no está quebrantando ninguna ley para que haya una cuestión ética por la cual debiera tomar una licencia.