Mallín Ahogado: “no tengo nada que ver con el incendio”

Esta mañana noticias del Bolsón dialogó con Brígida Zúñiga quién es la vecina de la casa incendiada en horas de la mañana de ayer quién sostiene que la están inculpando de manera falaz, al tiempo que asegura que la propiedad es de ella y que solo le dio un permiso a un familiar para que construya una casita y se quisieron apropiar del predio. pasadas las 12:30 del mediodía también denunciaron que le apedrearon las viviendas a ella y a su hija.







Luego de conocido el incendio ocurrido en la pampa de Mallín Ahogado el día jueves en horas de la mañana se Tomó conocimiento de una situación de litigio en el predio esta mañana Brígida Zúñiga pidió la palabra y explicó que a ella la están inculpando pero que no tiene nada que ver con el incendio, “mi hijo y yo estábamos desayunando, para salir a trabajar y mi hijo me dice paró un auto y yo le digo anda a mirar y salió a mirar y vio los bomberos y él se quedó chusmeando afuera y después me dice Mami mira lo que hicieron acá y yo salí y estuve un rato y le digo mira los concha de su madre, quién habrá sido y agarré y me metí”, contó Brígida.





El terreno es mío, todo el lote 19 es mío, asegura Brígida quien cuenta, “yo le presté un lugarcito continuando una casita donde teníamos un baño grande, porque nosotros íbamos a poner un camping ahí con mi marido. Entonces como él andaba así que no tenía donde vivir yo le dije hacete la casita a continuación del baño”, detallo.





Nunca me lleve mal con nadie





Al ser consultada sobre ¿por qué la inculpan a ella como la incendiaria? Brígida explicó que no sabe por qué la mencionan y agregó, “yo no ando mal con nadie, yo hacen 22 años me llevó bien con todos los vecinos, nunca tuve problema con mis vecinos”.





Esta todo a mi nombre





Sobre el certificado de ocupación Brígida sostiene que está a su nombre y que su sobrina no tiene nada, “ella no tiene nada, qué va a tener si yo le presté ahí, yo le presté con buena fe”, asegura la mujer.





Incendiario suelto





Finalmente, explicó que al menos han ocurrido tres incendios todos sospechosos, “se le quemó la casa a mi hija, después se le quemó la casa a mi cuñada, que es una casa que yo cuido todos los años, que incluso ahora la estoy cuidando, y ahora esta casa y capaz que ella misma la incendió para que le hagan una cosa mejor como ella trabaja acá en la municipalidad”, especulo.





En otro párrafo la mujer confirmó que quién la inculpo fue su propia sobrina, la empezó a insultar y haciendo mención de que ella le habría incendiado la vivienda que estaba en remodelación.









Más violencia





Cabe destacar que pasadas las 12:30 del mediodía noticias del Bolsón recibió a través del WhatsApp una comunicación de Analía hija de Brígida quien confirmó que le estaban apedreando la casa a su madre y a su hermano.





Atento a esta situación el hijo de Brígida grabó un par de videos donde dialoga con otro vecino y se observan los vidrios de la vivienda destrozados en el interior de la misma. También hace mención que ya se hizo presente la policía, aunque al observar que él estaba realizando una grabación se alejaron.