Preocupación en la cámara de turismo de El Bolsón

La cámara de turismo de El Bolsón realizó elecciones de autoridades recientemente y Karina Bayón fue reelecta como la presidenta del grupo de prestadores turísticos por un nuevo mandato. Noticias del Bolsón dialogó con la presidenta de la cámara sobre lo ocurrido el último fin de semana donde la ocupación de la localidad no llegó al 35%.





En diálogo con la prensa Bayón primeramente se refirió a la contratación de una empresa que brinda certezas de dónde está parado el destino turístico o si en realidad es un destino emergente aún, “es importante este momento porque tenemos una empresa que está trabajando para lo que es un estudio de mercado específico para El Bolsón. Y en este sentido nos pareció interesante poder contratarlos desde el consejo de turismo local para que justamente podamos ver dónde estamos parados, una cosa es la percepción que a veces nosotros tenemos del destino otra cosa es la realidad”, aseguró la prestadora.





Falta de infraestructura





Seguidamente la presidenta de la cámara de turismo hizo hincapié que los resultados que arroja esta consultora se ven reflejadas a través de un social mapping que es lo que ellos realizaron, con más de 50,000 menciones de las interacciones en redes que hace la gente cuando visita El Bolsón, “vemos que tenemos una gran afluencia turística en toda la zona de montaña entre un 40 y un 50%. Pero sabemos que la situación de los refugios, todavía no están habilitados, no hay una correlatividad todavía con el público por ahí más mochilero, con el resto de los rubros, entonces una de las sugerencias que hacían ellos en base a toda la investigación de mercado que hicieron fue justamente esto: ver una faltante de infraestructura turística muy fuerte, falta de señalética, falta de conectividad, poco prolijo, desordenada”.









Infraestructura

Cuando se habla de faltante de infraestructura concretamente ¿de qué estamos hablando?, “de atractivos turísticos específicamente o sea más allá de una ciudad que se está ordenando, que está más bella, que está más linda, que se intenta poder aggiornarse día tras día con la creciente población que tenemos. Tenemos que hablar específicamente para lo que viene el turista, las actividades secundarias son el alojamiento y la gastronomía, pero: ¿a qué voy a El Bolsón, A qué?, ¿Por qué elijo este destino? para vacacionar con mi familia, con mi pareja o solo y ahí depende de cómo nosotros tengamos armada esa infraestructura turística y cómo salgamos a comunicarlo son dos temas importantísimos que tienen que ver con el desarrollo y la promoción del destino”, insistió Bayón





Destino en desarrollo

Seguidamente explicó por qué es fundamental hablar de inversiones y ordenamiento, “por supuesto las inversiones necesitamos que lleguen, pero también el ordenamiento de las concesiones, estamos ordenando los pliegos porque era como una decidida total no solamente el armado de los pliegos en sí, sino después el cumplimiento de esas concesiones de nuestros atractivos. Son muchísimos los desafíos por delante, obviamente que El Bolsón es ya no es la ciudad con las mismas respuestas que podíamos dar hace 10 años atrás, tenemos que generar también una planificación estratégica y una proyección a mediano y largo plazo, es importantísimo para que podamos seguir sosteniendo la actividad ya que es un destino turístico en desarrollo, no estamos consolidados todavía”, sentenció.

Fin de semana extra largo, “la desgracia”





Sobre el bajo nivel de ocupación que presentó la localidad durante el último fin de semana de 4 días encendió las luces de alarma en los prestadores turísticos que hacen hincapié que a tan solo 120 km de distancia con una ruta panorámica la localidad de San Carlos de Bariloche fue la más elegida a nivel nacional y El Bolsón no superó el 32% de ocupación, “este fin de semana tuvimos la desgracia, vamos a decir, porque la verdad que en estos momentos de baja temporada donde cuesta muchísimo la actividad hemos tenido entre un 30 y un 40% a nivel de ocupación un fin de semana largo. Imagínense que ningún prestador puede vivir de un fin de semana con la cantidad de gastos que tenemos, pero bueno te ayuda a paliar un poquito la situación, hubo cancelaciones de muchísimos eventos este fin de semana bajo un criterio que todavía estamos pidiendo una reunión con responsable del área de comercio”, remarcó Bayón.

Seguidamente gráfico: “Tenemos a 120 km de la ciudad más importante de la Argentina a nivel turístico y con una ruta escénica, tenemos un porcentaje tan bajo, tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y ver qué estamos haciendo mal sí, como municipio, como provincia”, pidió la presidenta de la cámara de turismo.





Nocturnidad y clausuras





En relación a otro de los puntos que preocupa la cámara de turismo la presidenta de la entidad detalló que a diferencia de otras localidades El Bolsón para destacarse tiene sí noche, “es la nocturnidad, son los eventos, son los restaurantes con cena show, realmente hay una movida muy linda, un gastronómico que está por ejemplo contratando una banda que no cobra caché, que no cobra derecho de espectáculo, que llama a una banda para generar trabajo y generar una afluencia turística en su restaurante, porque si no no vende, es lo que necesitamos”, aseguró la prestadora.

Calendario cultural

Además Bayón informó que han estado de reunidos hace no más de dos semanas atrás con una propuesta de la cámara turismo de El Bolsón para armar un calendario cultural y deportivo, “dijimos bueno, ante la faltante por ahí de infraestructura, reforcemos la parte cultural, nos juntamos con autoridades tanto públicas como privadas para empezar a armar este calendario, algunos eventos, y nos sorprendió llamativamente justo este fin de semana una serie de clausuras y queremos rever esta ordenanza de la nocturnidad”.

Ordenanza confusa

De igual manera la prestadora aseguró que hubo clausuras, “comercio clausuró algunos eventos, canceló algunos eventos por algunas cuestiones de la ordenanza que tampoco están claras; por ejemplo, leo esto: artículo uno, créase una nueva clasificación de establecimientos gastronómicos exclusivamente confiterías y cervecerías con actividad bailable, y después cuando uno entra a la ordenanza hay muchos artículos que están medios confusos, necesitamos revisar esto. La cámara de turismo ayer en la reunión con el consejo de turismo local planteó involucrarse con estos temas”, exigió Karina Bayón.