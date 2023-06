Salud recuerda medidas para prevenir enfermedades respiratorias

El Ministerio de Salud de Río Negro a través del Área de Epidemiología recuerda que las enfermedades del sistema respiratorio representan una de las primeras causas de atención médica en las guardias, tanto en la consulta ambulatoria como en la internación, y se encuentran entre las primeras causas de mortalidad.





Estas enfermedades afectan a toda la población, pero fundamentalmente, a los menores de 5 años y a las personas de más de 65 años; desde el año 2011 que se incorporó en Argentina la vacuna antigripal al Calendario Nacional de Vacunación, con el propósito de disminuir la internación, complicaciones, secuelas y mortalidad de la población en riesgo.





Los grupos de riesgo siguen siendo los mismos: embarazadas, mujeres en período puerperal considerando un lapso máximo de 10 (diez) días después del parto para recibir la vacuna si no hubiesen sido vacunadas durante el embarazo. Los niños entre 6 meses y 2 años. Las personas de entre 2 y 64 años con factores de riesgo (diabetes, enfermedades respiratorias, cardíacas o inmunodeprimibles) deben vacunarse como así también los mayores de 65 años.





Además de tener las vacunas al día, se recomienda como principales medidas de prevención de las infecciones respiratorias lavar las manos con agua y jabón; ventilar todos los días la casa y los lugares en los que pases mucho tiempo. Al toser o estornudar cubrí tu boca, o que sea sobre el pliegue del codo. Mantené limpios los picaportes y objetos de uso común. Evita los cambios bruscos de temperatura y el enfriamiento. Los recipientes con agua encima de las estufas no son buenos; humedecen el ambiente y favorecen el desarrollo de microbios y moho, generan alergia y problemas respiratorios. En los bebés la prevención de la mayoría de las enfermedades empieza con la lactancia materna, a través de ella se reciben las defensas.





Además, si tenés fiebre, tos, decaimiento y congestión nasal no te automediques y consulta al médico. No se debe compartir artículos personales como vasos, cubiertos y utensilios. Finalmente, no olvidar que la vacuna antigripal se brinda gratuitamente en los hospitales y centros de salud.





Cabe destacar que, ante brotes de enfermedades estacionales en la provincia, se dará prioridad en la atención pediátrica a las patologías respiratorias.