Sin tregua por el clima buscan mejorar el estado de las calles

Con la temporada de lluvia hace ya instalada en toda la región y más de una semana con precipitaciones diarias del estado de las calles se va deteriorando esta mañana te consultamos al secretario de obras y servicios públicos Enrique Ibarra sobre el plan rector para mitigar los daños por el clima.





Funcionario detalló que estuvieron muy activos y muy ocupados con esta semana de intensas lluvias, “esto obviamente genera un daño importante dentro de todas las calles de ripio como bien se dijo son cercanas al 70% de las arterias, tenemos más de 700 km de calles de ripio en todo el ejido municipal y esto nos quizás nos demora un poco la atención y la remediación que tenemos que ir haciendo”, explico Ibarra.





Rápidamente el funcionario sostuvo que después que cesan las lluvias y teniendo dos equipos para trabajar no alcanza, no es suficiente y no les permite dar respuesta en tiempo y forma como quisieran.





Sin emergencias





Además enfatizo en que hay dos metodologías de trabajo, “en el primer aspecto tratamos de abordar durante la lluvia todo lo que tiene que ver con desagües, drenajes, previo haber hecho durante la temporada estival los trabajos que garanticen obviamente un buen drenaje y que no estemos hoy con la lluvia encima tratando de resolver cuestiones por ahí de alguna vivienda que está en riesgo por la cantidad de agua o anegamientos de calles, esto gracias al trabajo previo que se viene haciendo desde hace muchos años”.





De igual manera Ibarra confirmo que los vecinos naturalmente antes los llamaban por situaciones de emergencia y ahora ya no es tan frecuente.





Trabajos





Sobre los trabajos en las arterias Ibarra adelanto que una vez que se terminan las lluvias y tenemos una ventana de buen clima dos, tres, cuatro días salimos a recomponer las calles, “en principio las arterias principales para después una vez que se resuelve, esto empezar a trabajar los barrios de manera interna”, aseguro.