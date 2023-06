Temporal de lluvia: 10 familias quedaron aisladas en el Río Azul

Poco a poco van mejorando las condiciones climatológicas y en virtud del leve descenso que se nota en los cursos hídricos de la región pudimos ingresar hasta un sector conocido como Campo Base que está ubicado a la vera del río Azul. Allí 10 familias quedaron aisladas por la creciente del río.





Esta mañana Noticias del Bolsón logró ingresar junto a Nahuel Martínez a su domicilio, en Campo Base sobre la vera del río Azul, en virtud de que la creciente del curso hídrico dejó aislada a su familia, “salimos 8:30 de la mañana por ese camino que se va acá atrás, con el agua apenas tocando la cubierta y 40 minutos más tarde cuando salió mi esposa y ya no lo logró, el agua estaba medio metro arriba y ya con peligro”.





Aislados





Seguidamente Nahuel agregó que él alcanzó a salir para llevar a su hijo al jardín, pero no logró regresar a su casa, además explicó que este es un camino de única salida, “quedamos separados por la noche de ayer en el pueblo y ahora ya me habían avisado que ya estaba en condiciones de volver. Por suerte el camino aguanto, no ha pasado con otras veces que es necesario que venga la máquina acomodarlo sino con el vehículo no podés ingresar”.





A parar al río





Sobre un video que se publicó a través de las redes sociales de noticias del Bolsón y que causó admiración en miles de personas Al ver un rodado totalmente cubierto por las aguas del río azul el joven destacó que se trata de un auto está que está ahí abandonado hace dos años y ayer estaba dentro del cauce en riesgo de terminar el río literalmente.





Acá son unas 10 familias que hay desde aquí para el fondo, Sobre la cantidad de personas que quedaron aisladas durante la noche de ayer Nahuel explicó: “O sea, somos 10 familias que usamos ese camino y también a su vez es un camino que usan los turistas. Acá vienen a dejar el auto todo el año, para ir a visitar El Paraíso”.





El otro párrafo confirmó que algunos vecinos optaron por retirar sus cosas y procurarse un lugar en el pueblo, “ayer dentro del grupo de vecinos, una de las vecinas comentó que vino a buscar sus cosas y se la llevó para ya prepararse pasar la noche también en el pueblo y esperar a ver cómo reaccionaba el río”.





De igual manera el vecino destacó que es una situación habitual y que cada 5 o 10 años el río vuelve a recobrar parte de su caudal, al tiempo que remarcó que de estas 10 familias que quedaron aisladas en muchos casos hay niños que no pudieron acudir a la escuela, pero gracias a que rápidamente descendió el nivel del agua hoy pueden salir nuevamente.