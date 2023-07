Carta de lectores: Alquilar en El Bolsón, una utopía

Una carta de lectores enviada a la redacción del NoticiasdelBolsón, expone la dificultad de encontrar alquileres mensuales en El Bolsón y cuestiona la falta de control y altos valores en el mercado. Una carta de lectores enviada a la redacción del NoticiasdelBolsón, expone la dificultad de encontrar alquileres mensuales en El Bolsón y cuestiona la falta de control y altos valores en el mercado.





A través de esta carta de lectores, Jessica expone la situación CRÍTICA que enfrentan en El Bolsón con respecto a los alquileres. “Es un tema de vital importancia que merece ser ampliamente difundido para buscar una respuesta contundente. Los alquileres por día, muchos de ellos sin habilitación, han reducido considerablemente las opciones de encontrar una vivienda para alquilar de forma mensual”





La cantidad de familias que buscan un alquiler que acepte, sobre todo, a sus hijos, se ha vuelto una misión imposible. Y si además tenes una mascota, la dificultad aumenta aún más. Pero eso no es todo, los valores de los alquileres están desorbitados y no existe un control efectivo al respecto. Es sorprendente que una casa de dos habitaciones tenga el mismo valor que un monoambiente. La ubicación en zona de chacra tiene los mismos precios que en el centro de El Bolsón. Parece que olvidan que no todos contamos con ingresos importantes como los políticos.





Y si no es suficiente, en diciembre nos vemos obligados a desarmar nuestro hogar y buscar otro lugar. ¡Es una situación tremenda! Considero que aquellos que alquilan por día deberán tener las mismas obligaciones que cualquier cabañero o persona dedicada al turismo. Esta falta de transparencia en los alquileres provoca que cada vez menos personas elijan los complejos turísticos de El Bolsón como destino.





Debería existir igualdad de condiciones para todos. Como persona que busca un alquiler desde hace MESES y que tiene tres niñas, me encuentro con la negativa de los propietarios por "consumo" (según ellos). ¡Es una vergüenza! Me pregunto entonces, ¿dónde voy a vivir con mi familia? Critican las tomas de tierras, pero no reconocen que detrás de ellas hay estudiantes y familias trabajadoras que día a día buscan un techo donde vivir.





Hago un llamado al intendente o a quien corresponde para que se tomen medidas concretas y se encuentre una solución a esta situación insostenible. La comunidad necesita respuestas y acciones que brinden acceso a viviendas dignas para todos.





Atentamente, Jéssica DNI 37006718





Compartimos el link del grupo de Facebook “Derecho a un techo”.