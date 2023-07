César Salamín advirtió que saldrá “en defensa de los trabajadores contratados” por el municipio de El Hoyo

El triunfo de César Salamín en El Hoyo (frente Cambia Chubut), fue contundente y prácticamente duplicó los sufragios obtenidos por el actual jefe comunal, Pol Huisman (Arriba Chubut). En detalle, votó el 70% del padrón, donde Salamín obtuvo 1605 votos (52.74%); Huisman 908 (29.84%) y Oscar Lobos 288 (GEN) (9.46%).





Al cerrar los comicios, una larga caravana de militantes partió desde la escuela 81 y llegó hasta la plaza “Antiguos Pobladores”, donde la algarabía festejando el triunfo fue desbordante.





En la oportunidad, el nuevo intendente reflejó que “hoy ganó el pueblo, que se expresó contra la mentira, la falsedad, la soberbia y la falta de empatía que se venía dando”.





Enseguida advirtió que “vamos a defender a los trabajadores municipales que hoy no tienen contrato. Que no se le ocurra al intendente dejar a alguien sin trabajo porque vamos a estar en la puerta del municipio a favor ellos. Ya los venían apretando para que los voten, eso no se hace, esperemos que no ocurra nada raro”.





Lago Puelo





El ex intendente Iván Fernández, con el sello del Partido del Trabajo y del Pueblo, volverá a conducir los destinos del municipio de Lago Puelo a partir del 10 de diciembre. Ayer sacó 1937 votos (32.36%) y se impuso por apenas 54 votos sobre Ramiro Ibarra (Partido Vecinal Crecer), quien obtuvo 1883 votos (31.46%). En tercer lugar se ubicó Carola Salguero (Arriba Chubut), con 624 votos (10.42%); seguida por Hugo Cancino con 494 votos (8.25%); Daniela Gordiola (Alianza Frente de Izquierda) con 422 votos (7.05%); Marcelo Torrisi (PLICH) con 155 votos (2.59%) Romina Ferrara (Provech) con 139 votos (2.32%).





Rodeado de simpatizantes en su bunker, Iván Fernández dijo que “nosotros estábamos confiados en que íbamos a ganar, sentíamos el acompañamiento de la gente después de la campaña de prestigio y de odio que sembraron en contra nuestra. La gente no les creyó y una vez más se demostró que son unos mentirosos”.





Recordó que “no me querían dejar participar, pero acá está el pueblo que es el que elige. Mañana comienza una nueva historia para Lago Puelo, tenemos que trabajar todos juntos para poder levantar a nuestra comunidad. Y nosotros tenemos el equipo para poder hacerlo, sabemos que lo vamos a volver a reconstruir y que la gente se ponga de pie”.





Resaltó además que “nosotros siempre trabajamos para todos los sectores sociales por igual, por algo el pueblo se desarrolló entre 2003 y 2015. La gente la está pasando mal, los dos gobiernos que pasaron no estuvieron a la altura de las circunstancias y por eso hoy los vecinos nos dan la posibilidad de volver”.

También adelantó que “será una transición larga hasta diciembre” y que al asumir “no vamos a echar a nadie, vamos a reestructurar cada área de la comuna y vamos a trabajar para que cada uno de los empleados municipales -de planta y contratados- puedan tener un sueldo digno”.





Cholila





En tanto, el jefe comunal de Cholila, Silvio Boudargham (frente Arriba Chubut) ganó las elecciones e irá por su tercer mandato consecutivo. Sacó 783 votos (45.34%). Enfrente estuvieron Paula Bonansea (PLICH), con 474 votos (27.45%); Pedro Pinello (Cambia Chubut), con 282 votos (16.33%) y Genaro Calfullanca (Renovación y Desarrollo), con 68 votos (3.94%).





Epuyén





Por otro lado, fue sorpresa el triunfo electoral de José Contreras (frente Cambia Chubut) en Epuyén, quien sacó 612 votos (41.63%); seguido por Valeria Millañanco (Arriba Chubut) con 418 votos (28.44%) y Mariela Aburto (PTP) con 332 votos (25.59%). Hay que agregar al partido Renovación y Desarrollo, que solo presentó categoría de concejales, obteniendo 163 votos (11.04%).





El Maitén





En El Maitén, el actual intendente Oscar “Corcho” Currilén (Arriba Chubut) se impuso con 1605 votos (49.08%) sobre el postulante de Cambia Chubut, Luis “Cogote” Loncón, quien obtuvo 1355 votos (41.44%); y Hernán Valdés (Renovación y Desarrollo), con 130 votos (3.98%).