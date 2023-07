El Hoyo: allanaron la sede del GRIM, investigan si policías vendía autopartes de los móviles.

El fiscal Carlos Díaz Mayer encabezó este mediodía un allanamiento en la base del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada (GRIM), en El Hoyo, donde secuestró una moto relacionada a una investigación por presunta “sustracción de automotores”.





Al cierre, el propio funcionario confirmó que “partió de una investigación que está haciendo el comisario Félix Ortigoza, de la División Sustracción de Automotores de la Policía del Chubut, con asiento en Esquel. Hubo un procedimiento a principios de julio donde se detectó la existencia de una moto con cuestiones dudosas de verificación con el motor y el cuadro, más algunas circunstancias legales y jurídicas”.





“Puntualmente, estaba el motor, que aparentemente sería propiedad de la Policía de la provincia, aunque el cuadro en el que estaba instalado tiene un pedido de robo vigente y actual”, subrayó.









Al profundizar en el hecho, “se logró determinar algunas pruebas a partir de los teléfonos y de las comunicaciones. En concreto, en el día de ayer le pedí al juez cuatro allanamientos (incluyendo el GRIM), la requisa y el secuestro de diferentes elementos. En este momento, se está llevando adelante el procedimiento en la sede del organismo en El Hoyo con verificadores del área de Sustracción de Automotores para determinar si hay algún otro motovehículo, motor o algún bien registrable que tenga alguna circunstancia jurídica que no debiera estar ahí”, graficó.





No obstante, aclaró que “por ahora no hay imputados, aunque tengo sindicados y podría haber algún personal policial vinculado, pero de momento no tengo más que eso”.





Insistió con que “estamos en los comienzos de la investigación y se hizo rápido el allanamiento para evitar perder algún tipo de elemento de prueba. Ya tengo secuestrada la moto y tengo secuestrada información del teléfono de la víctima”.





De igual modo, Díaz Mayer no descartó que el caso “pueda tener vinculación con hechos similares registrados en la zona de la costa chubutense”.





Remarcó que “apareció un motor, puesto en una moto particular, que sería propiedad de la policía. Vamos a seguir investigando y por el momento no tengo ningún elemento para avanzar sobre otras dependencias policiales. En este caso puntual, se trata de un hombre que compró esta moto aparentemente a un funcionario policial del GRIM”, precisó.