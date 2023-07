El Hoyo: masivo acto popular de Nacho Torres y César Salamín

El candidato a gobernador del frente “Cambia Chubut” reclamó que “hay que devolverle a la comarca lo que este gobierno le quitó” y aseguró que “el 30 de julio, César Salamín va a ganar y va a gobernar la localidad, como también vamos a ganar la provincia para devolverle el futuro a todos los chubutenses”.





En su recorrida por la región, Torres también destacó la necesidad de “fortalecer los servicios básicos”, al tiempo que adelantó tener ““un muy buen equipo para desactivar la bomba de tiempo que dejó el gobierno actual”.





Al cerrar el acto en El Hoyo, una vecina que ocupó la primera fila indicó que “no conocía a Nacho Torres y me acerqué para enterarme de sus propuestas. La verdad es que siempre fui peronista, pero me sorprendió por su sencillez y el trato a mano a mano con la gente. Habla nuestro mismo idioma”.





En su alocución, Torres detalló que “en este espacio no veo sólo radicales, peronistas, del pro, independientes, en este espacio veo fundamentalmente que hay chubutenses que quieren vivir mejor y quieren decirle basta a un gobierno que hipotecó el futuro de todos”.





“Hoy estamos acá y no puedo creer que en una época en que la comunicación es un derecho no haya 4G en la localidad de El Hoyo, me comprometo a organizar un encuentro entre el futuro intendente y la empresa para que pueda hacer la gestión necesaria y que todos los vecinos tengan la conectividad que se necesita para el trabajo, el turismo, el comercio y para el día a día”, adelantó.





En un local colmado, vecinos y vecinas de El Hoyo se acercaron a dialogar con los candidatos y tuvieron la posibilidad de plantear reclamos y propuestas cara a cara.





A su turno, César Salamín agradeció el compromiso y anticipó que “cuando Nacho sea gobernador vamos a tener muchísimo trabajo para traer todo lo que necesita la comarca, pero tengo la certeza que trabajando juntos vamos a poder darle a nuestros vecinos todo lo que necesitan”.





En ese sentido, Nacho Torres aseguró que “vamos a hacer obras y les voy a decir cómo vamos a conseguirla plata para hacerlo, porque todo el mundo promete, pero no dicen de dónde van a sacar la plata: vamos a terminar de una vez por todas con los privilegios de la política y vamos a invertir ese gasto en obras públicas”.





Terminó asegurando que “el 30 de julio, César Salamín va a ganar y va a gobernar la localidad, como también vamos a ganar la provincia para devolverle el futuro a todos los chubutenses”.