El Paraje rural Fitamiche vuelve a contar con centro de atención primaria de la salud

Quedó oficialmente inaugurado el nuevo edificio del centro de atención primaria de salud del paraje Fitamiche. El mismo se encuentra a unos 25 km al noreste de la localidad de Ñorquincó, y nuclea a unas 70 familias compuestas principalmente por adultos mayores, siendo muy notoria la ausencia de jóvenes de entre 12 y 25 años. La obra tuvo un costo de 9.6 millones de pesos que erogó el municipio local.





El pedido original era de la reparación de la vieja sala de atención sanitaria del paraje, sin embargo, pasaron cosas, “De parte del Ministerio de salud vinieron algunos materiales, nos pusimos en contacto con el director del hospital y el municipio se comprometía hacer la obra y la obra que surgió de cero con garrafón de gas, todo completo, pero pasó que cuando vine a hacer la obra de refacción me encuentro que no tenía cimientos, y le digo al ministro, eso es tirar la plata, lo que hay que hacer es una obra nueva. Después en una visita del señor ministro Fabian Sgayb a la localidad él se comprometió a hacer la obra de la ampliación del hospital de Ñorquinco que hay que hacer y me dijo <vos te comprometes a hacer el puesto>, sí le digo yo de parte del municipio hacemos la obra, pero una obra nueva, que ya está funcionando”, contó Moussa.





Casi 10 millones





Al ser consultado al intendente municipal sobre cuánto dinero costó la obra. explicó que el municipio local invirtió más de 9.6 millones de pesos y a eso hay que sumarle cerca de un 10% más, que puso en Materiales el Ministerio de Salud de la provincia de Río negro.





Sobre la obra en sí explicó: “La nueva sala tiene 47,30m2 con una superficie semi cubierta también, cuenta con tres ambientes que se pueden utilizar para consultorios, para algún escritorio, tiene un baño para la salita de entrada que es la sala de espera, donde pueden esperar cuatro o cinco personas a la vez. Es un lugar chico, obviamente adecuado al lugar que es Fitamiche donde estamos hablando de más o menos 70 familias, que lo habitan”.





6 años en el Paraje













En otro momento dialogamos con Juanita Pereyra, ella es la agente sanitario que si bien es nacida y criada en el paraje, se forjó como profesional y ejerció en la localidad de Ñorquinco y allí por 2016 volvió a hacerse cargo de la sala de primeros auxilios de su querido Fitamiche.





“Volví hace unos 6 años y realmente trabajar en la vieja sala de primeros auxilios era complejo, al punto que el último tiempo estuve cumpliendo funciones en la parroquia pero claro no teníamos ni calefacción ni energía eléctrica y se hacía muy duro. Hoy con calefactores, con gas por zeppelin y con todo nuevo recién estrenado es realmente muy agradable venir a trabajar”, relató la agente sanitaria que tiene 13 años en su profesión.





Destacada









La obra fue financiada en un 90% por el municipio del Ñorquinco, dirigida y ejecutada por personal municipal. Pero es de destacar que en todo momento la coordinación y la supervisión estuvo a cargo de la secretaría de gobierno Eliana Llanquileo, hecho que fue destacado por varios vecinos del paraje con quién pudimos dialogar, sobre todo haciendo hincapié en el minucioso trabajo que llevó adelante la secretaría de gobierno, para que todo salga como era debido y hoy el centro de atención primaria de la salud sea una realidad y las 70 familias que habitan el paraje puedan ser atendidas como corresponde.