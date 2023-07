Iván Fernández: “Sabemos lo que hay que hacer desde el primer día para la reconstrucción de Lago Puelo”

El candidato a intendente del Partido del Trabajo y del Pueblo en Lago Puelo, Iván Fernández, aseguró hoy que “la historia nos avala, hablamos con hechos y no con palabras, mientras que la oposición trata de confundir a los vecinos porque no tiene propuesta. Se dedican a hablar en contra mío y desde hace ocho están mintiendo, porque son los mismos que llegaron con el sello de Juntos por el Cambio, prometieron mucho y no hicieron nada”.