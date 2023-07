Luque en la Comarca: “Si ponemos el Estado al servicio de los emprendedores, y sin burocracia, podemos revertir la situación”

Luego de encabezar actos masivos de militantes en El Maitén y Epuyén, el candidato a gobernador del frente Arriba Chubut, Juan Pablo Luque, se trasladó este miércoles hasta la localidad de Lago Puelo para reunirse en la sede del sindicato de Empleados de Comercio con el candidato a intendente Iván Fernández (PTP) y con productores rurales y prestadores turísticos, ante quienes expusieron los principales lineamientos de una eventual futura gestión en la provincia y en el municipio.





En la oportunidad, estuvieron dirigentes del proyecto “Bioma” del paraje Entre Ríos, que nuclea a agro cultivadores bajo el formato social de huertas comunitarias; de la Asociación de Productores de Lago Puelo y de la cooperativa Azul Lago, quienes plantearon las necesidades de cada actividad y que “en estos últimos años es cada vez más compleja”, aseguraron. Se destacó el testimonio de una pequeña productora ganadera del paraje Las Golondrinas, a quien “el mega incendio del 2021 arrasó con su vivienda y nunca recibió ayuda”, graficaron.





En rueda de prensa, Luque destacó que “se cumplió el objetivo de la gira, de juntarnos con nuestra gente, ya que tenemos la necesidad de estar unidos en este proyecto político. Están pasando cosas que son realmente muy buenas -que antes no pasaban o costaba mucho que sucedieran-, y hoy se están dando naturalmente”.





Al abordar la realidad de la región andina, precisó que Lago Puelo “es la cabecera de la Comarca Andina y hay que tener una mirada concreta sobre qué tipo de provincia queremos y la importancia que le damos a cada región. Esta zona es clave para el desarrollo turístico y productivo”, aseguró al enumerar “las plantaciones de frutilla que tenemos en El Maitén, los emprendimientos vitivinícolas o la fruta fina en estos valles”.





Agregó “las cuestiones turísticas de primer mundo, como el laberinto Patagonia en El Hoyo, donde un emprendedor privado hizo una inversión de nivel internacional”, al tiempo que adelantó que “si uno pone el Estado al servicio de aquel que quiere emprender, a través de un banco de fomento y de financiamiento, sin ser tan burocráticos, claramente vamos a revertir la situación”.





Las deudas de Arcioni





En respuesta “a las deudas que debe afrontar de la gestión de Arcioni”, Luque respondió que “no me hago cargo de ningún arrastre porque no tengo ninguna relación y bajo ningún punto de vista soy parte de este gobierno, más allá de lo que la oposición intenta instalar”.





Al respecto, subrayó que “las instituciones provinciales no están funcionando y la educación es la peor catástrofe que tenemos en nuestra provincia en los últimos seis años. También hay problemas en Salud Pública que se resuelven con un poco de mayor gestión”.





Desde su óptica, “los hospitales zonales y regionales están colapsados y necesitamos generar salud preventiva. Por ejemplo, en las 14 comunidades que dependen del hospital zonal de Esquel, tenemos que dotarlas de la mayor cantidad de especialistas médicos para tener la posibilidad de que en los distintos pueblos haya médicos itinerantes que viajen, que vayan por los distintos sectores; que haya ginecólogas y que las mujeres puedan hacer sus mamografías, que se cumpla la ley de parto seguro y que las mujeres no tengan que viajar 900 kilómetros hasta Trelew porque no hay camas en la zona”.





Sumó que “si hay algo en lo que este gobierno ha sido parejo es en haber logrado que en casi toda la provincia la educación sea un desastre. Y en ese contexto no hay discriminación entre la cordillera, el mar y la meseta. En realidad, utilizo una palabra mucho más fuerte, que es catastrófica, ya una generación completa no tuvo un solo año con el ciclo completo”.





Recordó que “durante la pandemia, en Comodoro Rivadavia generamos el plan de trayectos escolares contratando a docentes en 20 barrios en apoyo de los chicos de nueve años que no podían concurrir a las escuelas. En caso de asumir la gobernación, lo primero es resolver que haya 180 días de clase. Y lo otro es poner la educación al servicio de lo que el mundo hoy necesita para que nuestros jóvenes tengan posibilidades de una salida laboral con herramientas que el siglo XXI está demandando”. Además, valoró “la creación de la carrera de Enfermería, a partir de septiembre en la localidad de El Maitén, con el apoyo de la Universidad Nacional de la Patagonia”.





Compromisos





En otro orden, tras señalar “el fuerte endeudamiento que tiene Chubut, donde el compromiso inmediato es cancelar vencimientos por cien mil millones de pesos –equivalentes a seis presupuestos completos de la ciudad de Trelew o a siete mil cuadras de pavimento-“, aseveró que “esto se soluciona con gente que esté preparada, porque la provincia no da más para improvisación ni para gente que lo único que puede llegar a hacer es un lindo video en YouTube ensuciando a alguien o buscando denostar a un sector de la política. Esto se hace con un equipo y nosotros lo hacemos todos los días, como sucedió en Comodoro Rivadavia”, insistió.





Megaminería





Acerca de su posición sobre la megaminería, Juan Pablo Luque remarcó que “no es la salida para la provincia del Chubut, que tiene infinidad de oportunidades. Lo quiero dejar claro: hay algunos candidatos que, a través de fake news o de permanentes mentiras, me quieren poner en ese lugar. Solo basta repasar algunos diarios del valle de algunos años atrás donde ese mismo candidato dice que ‘no hay que discutir si conviene o no conviene; lo que hay que discutir es de qué manera vamos a lograr llevar adelante todas las inversiones que va a traer la megaminería’, dando por sentado que no había otra opción para Chubut”.





En cambio, a su criterio “hay muchas opciones para la provincia, como la generación de energías renovables, ya que tenemos los tres parques eólicos más eficientes del mundo y estamos a la vanguardia en el país”. Asimismo, “tenemos la posibilidad del desarrollo industrial, más los recursos en el mar a los que debemos sumar valor agregado. Tenemos el turismo, pero no lo desarrollamos porque no tenemos caminos, conectividad ni infraestructura”.





En contrapartida, dijo que “sé cómo hacerlo porque lo hago permanentemente. Hemos convertido a Comodoro Rivadavia en la segunda ciudad con menor desempleo de la Argentina, en una de las ciudades más pujantes del país. Acomodando las finanzas, siendo responsables en el gasto, teniendo un equipo competente, estamos comprometidos en un plan productivo como principal lema para poder revertir la situación económica de la provincia”.