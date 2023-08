Carta de lectores: vecino estafado al comprar cubiertas

Carta de lectores completa





Después le pregunto si se podía abonar con tarjeta dejo la conversación y este señor vuelve a escribirme diciéndome que tenía un par en promoción x ese día me dejaba a las 2 en $40,000 pero debía pagar de antes de las 23 HRS, que su esposa me realizaba el envío bueno le dije que iba a hacer números y él siguió insistiéndome hasta q hice efectiva la compra, para mayor ilustración envío scremens de lis chat de la conversación lo cierto es que termino toda la operación depósito pasó el sábado pasó el domingo y empecé a insistir hasta que finalmente le digo que tenía mi hermano en Bolsón que me diera la dirección en Bariloche, contestó q estaba en un velorio, tengo todos sus audios y dice q su negocio está en un galpón cercano a el aeropuerto de Bariloche.





Posterior a ello me envía comprobante de correo argentino con numero de guía según él, urgente porque había habido un corte de luz. Etc voy a correo posterior a ingresar x la página y me decía q no registra envío, y en el correo local el agente me dice que no es número de guía y no de realizó ningún envío a mí nombre.





Seguí llamando y escribiendo y nunca respondió, hasta que bueno finalmente decidí meterme a su página y denunciar, cómo también lo hice ante la justicia ahora cambio fotos, pero sigue ofreciendo como página como empresa las ventas de cubiertas y demás el nombre de este personaje es Ricardo, opera con banco Santander Río y el alias de ualá ChrisMárquez. 177.ualá tiene como amigos a varias páginas de la comarca, Patagonia de esta región.





















Agradezco a esta página lector de Bolsón. Saludos Liliana Alejandra Parroni 20235017

El día 26 de julio me puse a buscar cubiertas por las páginas de venta y vía Facebook encuentro una empresa denominada Richard Bol venta de cubiertas y llantas, por Messenger consulte el precio del rodado 165 65 13 y me comenta que sí que tiene que sale $50.000 el par que era promo.