Club andino Piltriquitrón: peligra la reconstrucción de la sede incendiada

A pesar de que el monto previsto en el llamado a licitación es más que llamativo un tecnicismo interpuesto en las bases y condiciones generó que ninguna empresa postulara en el primer llamado a licitación por lo que esta quedó desierta. Desde la conducción del club temen que el nuevo llamado a licitación tenga la misma suerte si no se revierte este articulado que impide que haya una readecuación de valores en la obra.





Esta mañana noticias del Bolsón dialogó con Pablo García presidente del emblemático club donde cientos de jóvenes han aprendido a esquiar y hoy son baluartes del deporte a nivel internacional, “hemos estado trabajando ya hace año y medio desde nación que nos convocó para desarrollar el proyecto, es en el mismo predio donde teníamos nuestra sede y se ha ido dilatando un poquito por cuestiones técnicas en un principio y otras cuestiones, hasta que llegamos a una licitación que fue en primera instancia el 5 de Julio la cual penosamente quedó desierta, hay problemas técnicos o administrativos que han hecho que los oferentes no estén muy interesados”, explico García.













Sin ofertas





Seguidamente y tras ser consultado sobre cuántas empresas adquirieron los pliegos para postular por la obra la respuesta llamó la atención, “Hasta donde yo sé, no hubo compra de pliegos, por eso ha quedado desierta, no solo por no reunir condiciones algunos oferentes, sino que no hubo oferentes para la misma”, confirmó con desazón.





Más adelante García reconoció que es atractiva la obra, sobre todo por lo que representa para El Bolsón, “cuestiones técnicas financieras de las condiciones estarían haciendo que con las condiciones o las circunstancias económicas las que está viviendo la argentina se haga difícil sostener una obra de esta envergadura sin readecuación de precios, ese es básicamente el problema”.













Pocas expectativas





Al momento de hablar sobre qué esperan para la próxima licitación García explicó que las expectativas son las mismas que tenemos desde el día 1 que nos confirmaron el proyecto, “son cosas que a nosotros como como club o como comisión directiva se nos escapa un poquito tener forma de adecuar estas condiciones de licitación”.

Sobre si desde el gobierno nacional están dialogando la posibilidad de cambiar este articulado que habla de la no reeducación de precios, sobre todo en Argentina que el dólar sube constantemente yo no tengo información fidedigna que sea así, ojalá puedan ver desde el estado, desde el Ministerio de Obras Públicas a través de la dirección de arquitectura de nación vean cuál es el problema por el cual la obra no estaría saliendo, no habría interesados, oferentes para la obra.









La reconstrucción tiene un plazo de un año de ejecución, además, eso implica un aporte por parte del contratista importante porque hay que tener un número de personal especificado en el pliego de licitación, tiene unos límites en cuanto al mínimo de personal y eso también afecta un poquito a los oferentes.













La actualidad

Finalmente García se refirió a la actualidad que enfrenta la emblemática institución reconocida a nivel internacional, “desde que tuvimos el incendio en la sede, estamos trabajando en la galería Pioneros, tenemos nuestras oficinas acá, ya estamos terminando parte de la temporada de esquí, hemos tenido muy buena convocatoria y muy buena presencia de chicos para la escuela de esquí y además estamos también muy abocados a las carreras estos últimos días hemos tenido dos fechas Fis de las cuales lamentablemente una hemos tenido que suspender por cuestiones climatológicas y Acabamos de terminar ayer cuatro días del primer bloque de carreras u16 FASA que han salido realmente muy buenas”, sentenció el dirigente deportivo.









El compromiso de destinar el presupuesto que demande la reconstrucción del edificio, fue anunciado por el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, con el aval del presidente Alberto Fernández, tras el pedido que realizó la candidata a diputada nacional Ana Marks y el senador Martín Doñate, según pudo conocer este diario.





La sede fue incendiada en octubre del 2021, en el lugar se encontraron bidones con combustible y aun la justicia no ha dado ningún informe sobre el incendio.





La historia

El Club Andino Piltriquitrón comenzó a funcionar en abril de 1946 pero sin sede. Por lo general, les prestaban la sala de algún club o de alguna escuela o usaban el living de alguna casa. El edificio llegó 30 años después. La manzana donde finalmente se construyó el club era un espacio verde.





Recién en 1974 se hicieron los planos, pero no se contrató a ninguna empresa para que llevara adelante la obra. Estuvo a cargo de los integrantes del club, con ayuda de vecinos.





Participó el pueblo entero. Las tejuelas, por ejemplo, se traían de la zona de El Turbio. Llegaban en bote, se descargaban en el muelle de Lago Puelo y se traían hasta El Bolsón, detallo oportunamente, Jorge Jodor integrante de la comisión directiva del club.